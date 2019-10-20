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      Кабмін призначив низку голів ОДА: що про них відомо

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      Кабмін призначив низку голів ОДА: що про них відомо

      Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації.

      Як мовиться на сайті українського Кабміну, посади в обласних державних адміністраціях отримали:

      • Андрій Балонь – голова Кіровоградської ОДА;

      Балонь, Кіровоградська ОДА, голова, губернатор
      Андрій Балонь / Фото: "Новамедіа"

      Відомо, що раніше він працював у міліції та прокуратурі Житомирської області, також він був заступником начальника УМВС Полтавщини та заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Щодо посади заступника начальника міліції Полтавщини з Андрієм Балонем є поязаний скандал – нинішній чиновник, зокрема, переконував, що його було звільнено на підставі сфабрикованих матеріалів службового розслідування. 

      "Насправді ж я перебував у офіційній відпустці, що засвідчено рапортом, який було подано у належному порядку", – наголошував тоді він. 

      • Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА;
      • Олексій Кучер – голова Харківської ОДА;
      • Андрій Прокопенко – голова Чернігівської ОДА. 

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      Крім того, Денис Ключшніков отримав посаду заступника голови Донецької ОДА, Максим Скрипнік – заступника голови Дніпропетровської ОДА, а Іван Федоров став першим заступником голови Запорізької ОДА.

      Водночас Уряд погодив звільнення з посади голови Луганської ОДА Віталія Комарницького.

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