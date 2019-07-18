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      Кабмін ввів нові санкції проти Росії: деталі

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      Санкції України проти Росії – санкції на паливо з РФ
      Кабмін ввів спецмито на імпорт дизпалива та скрапленого газу в Україні / interbuh.com.ua

      Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива та скрапленого газу. Спільне рішення уряду та президента України було прийнято у відповідь на розширення російських санкції проти України.

      Таке рішення було прийняте у середу, 17 липня, під час чергового засідання уряду, повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

      До слова: Санкції вплинули на всі сфери економіки Росії, – експерт

      Відповідне рішення перебачає спеціальне мито на дизельне пальне у розмірі:

      • 3,75% – з 1 серпня 2019 року;
      • 4,0% – з 1 жовтня 2019 року.

      Водночас запроваджується спеціальне мито на імпорт скрапленого газу у розмірі:

      • 1,75% – з 1 серпня 2019 року;
      • 3,0% – з 1 жовтня 2019 року.

      Андрій Герус передбачає, що після запровадження спецмит український бюджет додатково отримаватиме близько 2 мільярдів гривень у рік.

      Хто в Україні контролює ринки дизельного пального та скрапленого газу?Понад 30% ринку дизельного палива в Україні підконтрольні голові політради "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку та його бізнес-партнеру Тарасу Козаку. Третину ринку палива зайняла група компаній Glusco, яку пов'язують з кумом російського президента Путіна.

      Крім того, Віктор Медведчук контролює близько 40% ринку скрапленого газу в Україні. Відтак, фактично, він є монополістом на обох ринках, які зачіпають запровадженні санкції.

      blog_ava
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      Теги: Віктор Медведчук Новини України Новини політики Україна – Росія Кабінет Міністрів України Імпорт Андрій Герус Санкції Росії проти України Санкції
      Джерело: 24 канал
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