Кабмін ввів нові санкції проти Росії: деталі

Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива та скрапленого газу. Спільне рішення уряду та президента України було прийнято у відповідь на розширення російських санкції проти України.

Таке рішення було прийняте у середу, 17 липня, під час чергового засідання уряду, повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

До слова: Санкції вплинули на всі сфери економіки Росії, – експерт

Відповідне рішення перебачає спеціальне мито на дизельне пальне у розмірі:

3,75% – з 1 серпня 2019 року;

4,0% – з 1 жовтня 2019 року.

Водночас запроваджується спеціальне мито на імпорт скрапленого газу у розмірі:

1,75% – з 1 серпня 2019 року;

3,0% – з 1 жовтня 2019 року.

Андрій Герус передбачає, що після запровадження спецмит український бюджет додатково отримаватиме близько 2 мільярдів гривень у рік.

Хто в Україні контролює ринки дизельного пального та скрапленого газу?Понад 30% ринку дизельного палива в Україні підконтрольні голові політради "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку та його бізнес-партнеру Тарасу Козаку. Третину ринку палива зайняла група компаній Glusco, яку пов'язують з кумом російського президента Путіна.



Крім того, Віктор Медведчук контролює близько 40% ринку скрапленого газу в Україні. Відтак, фактично, він є монополістом на обох ринках, які зачіпають запровадженні санкції.