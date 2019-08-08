Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні

"Нафтогаз" у серпні повинен знизити ціну природного газу для населення на 265 гривень за тисячу кубічних метрів. Відтак, його ціна без ПДВ і тарифів на транспортування та постачання становитиме 4640 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Відповідне доручення видав український прем’єр Володимир Гройсман. У документі, зокрема, посилаються на постанову Кабміну № 293 від 3 квітня 2019 року, згідно з якою з червня "Нафтогаз" є зобов’язаним продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків.

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Мовиться про такі майданчики:

– Мінекономрозвитку (середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ);

– Українська енергетична біржа (газ на серпень у липні продали за ціною 4654 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ).

– НАК "Нафтогаз" (газ для промисловості за передоплатою, що встановлено на серпень, – 4640 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ;

– за ціною ПСО, що на липень складає 7185 гривень за тисячу кубометрів.

Як підкреслюють в уряді, найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз". Відтак, ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 гривень за тисячу кубічних метрів. Це на 265 гривень менше, аніж було в липні – тоді ціна на газ для населення становила 4905 гривень.

Раніше Кабмін зобов’язував "Нафтогаз" знизити ціну на газ для населення з 1 травня. У підсумку українці отримали нові тарифи - 8,25 гривень за кубометр.

Як далі змінювалась ціна на газ для українців? У червні "Нафтогаз" знову знизив ціну газу для населення на 11,8% – до 5 тисяч 553 гривень за тисячу кубометрів.



У липні українці знову отримали можливість платити за газ менше – 4 тисячі 905 гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат), що на 648 гривень або на 11,7% менше порівняно з ціною в червні.



Зауважимо, що кінцева вартість газу в різних регіонах України може бути різною. Річ у тім, що ціна залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.