Качине сімейство у фонтані Черкас
У середмісті Черкас качки оселились у фонтані поруч із місцевим водоканалом. Працівники таким гостям раділи й зробили усе, аби птахи затримались на довше.
Працівниці водоканалу міста Черкас біля фонтану з качками чи не щодня. Птахів годують та милуються, кажуть, для них це своєрідний обідній релакс.
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"Ми любимо годувати їх в обідню перерву та милуватися ними. Вони дуже хороші", – працівниця водоканалу Софія Коломієць.
Все почалося з того, що на фонтан до водоканалу почали щовесни на кілька тижнів прилітати дикі крижні. А минулого року працівники підприємства вирішили їх заманити на довше.
У минулому році директор запропонував, а чому б не створити такі умови, щоб вони захотіли залишитися на все літо. Всі дуже скептично до цього віднеслись, бо ніхто в це не вірив, адже качки все ж таки дикі. Ми їм збудували хатинку, демонтували насосне обладнання, побудували трапи і на наше здивування вони залишились на все літо,
– розповіла працівниця Черкаського водоканалу Яна Криворіг.
Пернаті фонтан приватизували швидко і заселились в очеретяну хатину, а водоканалівці почали щодня їх підгодовувати.
Качки у фонтані біля водоканалу Черкас
"Працівники привозять нам ряску з Дніпра для малих каченят, для великих також дирекція організовує і зерно кукурудзи працівники отримують і годують", – додав працівник водоканалу Сергій Толочко.
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В однокімнатній квартирі у 2018 році поселилась одна пара диких крижнів, а цього року вмістилось уже дві. А нещодавно одне з сімейств поповнилось десятком каченят. Тож жартують, що житлову площу треба буде скоро розширювати.
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