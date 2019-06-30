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      Як вирощувати городину без великих витрат: досвід Черкас

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      В Черкасах в Інституті здоров'я рослин вирощують овочі, трави та ягоди, не використовуючи ґрунт. Корінь рослин звисає через отвори з порожнього горщика, де його насичують мінеральними речовинам і водою. Науковці вже зібрали перший врожай і показали його журналістам 24 каналу.

      Овочі вирощують за методом аеропоніки: корінь звисає із горщика через спеціальні отвори, автоматична система поливу обробляє його розчином із мінеральними речовинами.

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      Загалом, уся система комп'ютеризована.

      Для підживлення цих рослин взагалі не застосовують ніяких нітратів. Виключно розраховуються поживні елементи для кращого росту,
      – розповіла керівниця сервісно-аналітичного центру Інституту здоров'я рослин Ірина Перехрест.

      аеропоніка в черкасах
      Метод аеропоніки виглядає так

      аеропоніка в черкасах/
      В Інституті вирощують овочі, трави і ягоди

      В Інституті здоров’я рослин за таким методом вирощують п'ять видів рослин:

      1. перець
      2. помідори
      3. огірки
      4. базилік
      5. суниці

      Почали експериментальний проект у 2018 році. Тоді висадили у повітря перший паросток помідора. Зараз зібрали черговий урожай: два кілограми помідорів, чотири кілограми перцю та три кілограми базиліку.

      Метод аеропоніки дозволяє збирати до чотирьох урожаїв за рік саме по томатах, перцях, огірках. Або, наприклад, по салатах можна збирати до 12 урожаїв за рік,
      – зазначив керівник агробіологічної лабораторії інституту Володимир Конограй.

      аеропоніка в черкасах
      Такий метод є дуже економним

      аеропоніка в черкасах
      Його вже давно використовують у Європі

      Такий метод популярний у Європі, але в Україні – не поширений. Науковці кажуть: вирішили спробувати, адже завдяки аеропоніці можна зекономити площу для вирощування, витрати води та мінімізувати людську працю. Наразі експериметнальний врожай не продають, а смакують такими овочами самі працівники інституту. У планах – посадити дині та кавуни.

      аеропоніка в черкасах
      На цьому дослідники не зупиняються, незабаром планують посадити і нові рослини

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      Теги: Новини України Екологія Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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