"Кадирівці" йдуть позаду, у бій кидають людей без досвіду, – голова Луганської ОВА

Як відомо, окупанти відправляють на війну в Україну не лише своїх громадян, а й людей із тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Хоч вони всі без елементарного досвіду.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. За його словами, у бій кидають недосвідчених мешканців Донбасу саме "кадирівці".

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Гайдай: Вони взагалі не знають, як воювати

Гайдай відзначив, що "кадирівці" намагаються зробити картинку, як вони нищать українську армію, але насправді нікуди вони поки так і не пройшли, тому зараз просто знищують усі міста обстрілами й бомбардуваннями з літака, а також використовують мобілізованих чоловіків із Донбасу.

У них немає вибору, тому що вони або йдуть на війну проти України, або їх розстрілюють. Розстрілюють їх якраз закордонзагони, які стоять позаду, а це "кадирівці",

– наголосив він.

Також очільник Луганської ОВА підкреслив, що свіжомобілізованих чоловіків просто схопили на окупованих територіях України й відправили воювати. "Вони ж не солдати. Не знають узагалі, як воювати. Як вести бій, як поводити себе зі зброєю, але їх кидають", – додав Гайдай.

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