Майже 100% голосів: Рамзан Кадиров переміг на виборах очільника Чечні

Чинний очільник Чечні Рамзан Кадиров здобув перемогу на виборах керівника регіону з результатом 99,85% голосів після обробки 100% протоколів. Його суперники від політичних сил Справедлива Росія та КПРФ отримали лише по 0,05% голосів.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на дані ЦВК.

Що відомо про результати виборів у Чечні?

Як повідомляють представники ЦВК, переможець виборчої кампанії балотувався від партії "Єдина Росія". Його суперниками у бюлетенях виступали кандидат від "Справедливої Росії" Ісмаїл Денильханов і представник КПРФ Халід Накаєв, проте кожен із них отримав лише символічну підтримку виборців.

Нинішнє голосування стало для Кадирова вже третіми прямими виборами на посаду керівника регіону за час його правління. Він очолює Чечню з 2007 року, а з квітня 2011 року обіймає саме пост глави республіки після офіційного перейменування посади президента регіону.

Показники офіційної підтримки очільника Чечні залишаються стабільно високими протягом останніх років. Як уже повідомлялося, у 2021 році він здобув 99,7% голосів виборців за явки 94,61%, а під час виборчої кампанії 2016 року результат становив 97,94% при явці 94,8%.

Нагадаємо, після підрахунку понад 90% бюлетенів на виборах до Держдуми Росії "Єдина Росія" набирає 57,86% голосів, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,90%, а "Нові люди" – 7,94%. "Справедлива Росія" отримує 4,95%, тобто наразі не долає 5-відсотковий бар'єр.

"Єдина Росія" очікувано лідирує на виборах, набравши понад 50% голосів. Навіть за нижчого результату партія, ймовірно, зберегла б конституційну більшість завдяки перемогам кандидатів від партії в одномандатних округах. Зокрема, за попередніми даними, у Москві представники "Єдиної Росії" можуть перемогти в усіх 16 таких округах.