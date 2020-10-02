Кадиров заявив, що завдяки Путіну в РФ "діє толерантне ставлення до опозиції". Глава Чечні сказав, що саме тому опозиціонера Олексія Навального ще не "викинули" з Росії.

За його словами, Навальний назвав Путіна замовником свого отруєння, однак він висловив суб'єктивну думку, спираючись "на нудні і скупі до фактів доводи". Про це йдеться в телеграм-каналі Рамзана Кадирова.

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"Навальний, будь людиною, яка любить свою Батьківщину, а не поливає її брудом. Не варто переслідувати особисті корисливі цілі та піарити свою персону", – зазначив Кадиров.

Глава Чеченської Республіки закликав опозиціонера визнати, що якби його хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не намагався б його врятувати, а німецькому борту не дозволили б приземлитися в аеропорту Омська.

У Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін,

– йдеться в повідомленні.

Кадиров сказав, що так само можна було б назвати виконавцем або замовником його самого. Він додав, що Навальний – "іграшка в руках тих, хто бажає розвалу Росії" і від нього можуть "позбавитися власники".

Що відомо про отруєння Навального