Кадиров звернувся до Навального через заяву про Путіна
Кадиров заявив, що завдяки Путіну в РФ "діє толерантне ставлення до опозиції". Глава Чечні сказав, що саме тому опозиціонера Олексія Навального ще не "викинули" з Росії.
За його словами, Навальний назвав Путіна замовником свого отруєння, однак він висловив суб'єктивну думку, спираючись "на нудні і скупі до фактів доводи". Про це йдеться в телеграм-каналі Рамзана Кадирова.
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"Навальний, будь людиною, яка любить свою Батьківщину, а не поливає її брудом. Не варто переслідувати особисті корисливі цілі та піарити свою персону", – зазначив Кадиров.
Глава Чеченської Республіки закликав опозиціонера визнати, що якби його хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не намагався б його врятувати, а німецькому борту не дозволили б приземлитися в аеропорту Омська.
У Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін,
– йдеться в повідомленні.
Кадиров сказав, що так само можна було б назвати виконавцем або замовником його самого. Він додав, що Навальний – "іграшка в руках тих, хто бажає розвалу Росії" і від нього можуть "позбавитися власники".
Що відомо про отруєння Навального
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили, а політика госпіталізували до місцевої лікарні в Омську, де він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину. Медики зазначали, що стан Навального погіршився через порушення обміну речовин.
- Згодом опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини, в берлінську клініку "Шаріте".
- Там виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю "Новачок". Президент РФ Путін заявив, що Навальний міг сам виготовити отруту і випити її.
- У вересні Олексій Навальний вийшов з коми.