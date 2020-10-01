Я не хочу бути лідером опозиції у вигнанні, – Навальний
Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не має наміру бути лідером опозиції у вигнанні. Політик повернеться до Росії.
Опозиціонер планує продовжувати політичну діяльність. Про це Навальний заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel.
До речі Я щось на зразок піддослідного кролика, – Навальний про свій стан після отруєння
Я не зроблю Путіну подарунок – не повертатися в Росію. Я не хочу бути лідером опозиції у вигнанні,
– наголосив опозиціонер.
Крім того, політик наголосив, що його завдання – залишитись тією людиною, що не боїться. Зауважимо, Навальний впевнений, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.
Отруєння Навального: що відомо
- Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня.
- Літак терміново посадили в Омську, політика забрали в лікарню, де він впав у кому.
- Рідні опозиціонера були переконані, що його отруїли. Однак російські медики слідів отрути в організмі Навального не виявили.
- Соратникам політика вдалось вивезти його на лікування до Німеччини.
- Німецькі медики підтвердили, що Навального отруїли. В організмі політика знайшли сліди отрути "Новачок".
- У вересні Навального вивели з коми, він прийшов до тями.