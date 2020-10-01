Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не має наміру бути лідером опозиції у вигнанні. Політик повернеться до Росії.

Опозиціонер планує продовжувати політичну діяльність. Про це Навальний заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

До речі Я щось на зразок піддослідного кролика, – Навальний про свій стан після отруєння

Я не зроблю Путіну подарунок – не повертатися в Росію. Я не хочу бути лідером опозиції у вигнанні,

– наголосив опозиціонер.

Крім того, політик наголосив, що його завдання – залишитись тією людиною, що не боїться. Зауважимо, Навальний впевнений, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.

Отруєння Навального: що відомо