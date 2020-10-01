Російський опозиціонер Олексій Навальний лікується в Німеччині після отруєння "Новачком". Політик каже, що у нього проблеми зі сном, проте його втішає те, що повернулись розумові здібності.

Стан Навального за останні тижні значно покращився

Про своє самопочуття після отруєння хімічною зброєю опозиціонер розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

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Навальний зазначив, що його стан значно покращився за останні кілька тижнів.

Нещодавно мені вдалося піднятися лише на десять сходинок, тепер же я можу піднятися на п'ятий поверх. Найголовніше для мене – це те, що мої розумові здібності повернулися,

– сказав Навальний.

До своїх успіхів Навальний зарахував уміння стояти на одній нозі, проте це все завдяки щоденним тренуванням. Найбільша проблема для опозиціонера наразі – проблеми зі сном. Адже після коми та тривалого прийому медпрепаратів, без снодійного він обійтись не може.

Наразі графік політика – досить одноманітний: прогулянки, тренування та вправи з реабілітологами, а також спроби працювати за комп'ютером.

Лікарі кажуть, що Навальний може повністю відновитись

Медики кажуть, що їхній пацієнт може відновитись на 90%, або навіть на усі 100%, проте гарантувати цього ніхто не може.

По суті, я щось на зразок піддослідного кролика: не так вже й багато людей, за якими можна було б спостерігати, як вони продовжують жити після отруєння нервово-паралітичною речовиною,

– зазначив Навальний.

Важливо! Навальний повідомив, що вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін. Інших версій, каже опозиціонер, у нього немає.

Коротко про отруєння Навального