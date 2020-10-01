Я щось на зразок піддослідного кролика, – Навальний про свій стан після отруєння
Російський опозиціонер Олексій Навальний лікується в Німеччині після отруєння "Новачком". Політик каже, що у нього проблеми зі сном, проте його втішає те, що повернулись розумові здібності.
Стан Навального за останні тижні значно покращився
Про своє самопочуття після отруєння хімічною зброєю опозиціонер розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel.
До теми Дива російської пропаганди: одіозний Кисельов "ризикнув життям" заради Навального – відео
Навальний зазначив, що його стан значно покращився за останні кілька тижнів.
Нещодавно мені вдалося піднятися лише на десять сходинок, тепер же я можу піднятися на п'ятий поверх. Найголовніше для мене – це те, що мої розумові здібності повернулися,
– сказав Навальний.
До своїх успіхів Навальний зарахував уміння стояти на одній нозі, проте це все завдяки щоденним тренуванням. Найбільша проблема для опозиціонера наразі – проблеми зі сном. Адже після коми та тривалого прийому медпрепаратів, без снодійного він обійтись не може.
Наразі графік політика – досить одноманітний: прогулянки, тренування та вправи з реабілітологами, а також спроби працювати за комп'ютером.
Лікарі кажуть, що Навальний може повністю відновитись
Медики кажуть, що їхній пацієнт може відновитись на 90%, або навіть на усі 100%, проте гарантувати цього ніхто не може.
По суті, я щось на зразок піддослідного кролика: не так вже й багато людей, за якими можна було б спостерігати, як вони продовжують жити після отруєння нервово-паралітичною речовиною,
– зазначив Навальний.
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські медики казали, що стан Навального погіршився через порушення обміну речовин.
- Після довгих вагань опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини. Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю "Новачок".
- У вересні Навальний вийшов з коми.