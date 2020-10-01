Навальний вважає, що за його отруєнням стоїть Путін
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін. Навального отруїли "Новачком" 20 серпня.
Навальний планує повернутись до Росії
Свої версії щодо отруєння Навальний розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, про це інформує Meduza.
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Я заявляю, що за цим злочином стоїть Путін і в мене немає інших версій того, що сталось,
– сказав опозиціонер.
Щодо свого майбутнього, то Навальний, який зараз лікується в Німеччині, має намір обов'язково повернутись в Росію. Політик наголосив, що його завдання – залишитись тією людиною, що не боїться.
Головне про отруєння Навального
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину, мовляв, він був "нетранспортабельним".
- Медики казали, що стан Навального погіршився через порушення обміну речовин.
- Згодом опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини. Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю "Новачок".
- Президент Росії Володимир Путін, тим часом, заявив, що Навальний міг сам виготовити отруту і випити її.
- У вересня Навальний вийшов з коми.