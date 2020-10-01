Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін. Навального отруїли "Новачком" 20 серпня.

Навальний планує повернутись до Росії

Свої версії щодо отруєння Навальний розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, про це інформує Meduza.

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Я заявляю, що за цим злочином стоїть Путін і в мене немає інших версій того, що сталось,

– сказав опозиціонер.

Щодо свого майбутнього, то Навальний, який зараз лікується в Німеччині, має намір обов'язково повернутись в Росію. Політик наголосив, що його завдання – залишитись тією людиною, що не боїться.

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