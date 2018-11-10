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      Ольга Черненко

      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего

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      Невиденная розкошь – концерт в Луганске
      Невиденная розкошь – концерт в Луганске / Gorod.lugansk

      Удивительные впечатления остались после концертов ко "Дню народного единства" в "ЛНР".

      На все мероприятия этих праздников давали в бесплатные пригласительные: в цирк – на ежегодный фестиваль "Цирковое будущее", в филармонию – на Юлию Чичерину и в Дом культуры имени Ленина – на Марка Тишмана. Чтобы взять пригласительные, нужно было в определенный день подойти к кассам, так как бесплатные пригласительные разбирали быстрее горячих пирожков на вокзале.

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      Здесь вообще местный феномен, народ бесплатно готов ходить всюду – хоть на детские мультики, хоть на концерт симфонического оркестра. Мне повезло получить пригласительный на Тишмана, хотя наш "глава республики" предпочел дневной концерт Чичериной, куда в кассе филармонии пригласительных не было уже за три дня до концерта.

      Как ни странно, я долго сомневалась – идти или нет. Не в Тишмане дело, а во времени концерта – начало в 18:00. Для тех, кто не в теме, для "республики" это запредельно позднее время. Филармония и театры дают представления в 14:00 – с поправкой не местный транспорт. А здесь аж 18:00. Выйдя из дома за час, я чувствовала себя явно не в своей тарелке – темно, поздно, странно.

      В такие минуты кажется, что жизни нет в принципе нигде, не только в моем районе. Даже у ДК Ленина я еще немного сомневалась, будут ли люди и будет ли концерт. До 2014-го года пойти куда-то в 19:00 было самым заурядным делом, а сейчас я робею в 18:00, пугаясь темного города.

      Но и люди, и концерт были. Удивило то, что большая часть зрителей были очень нарядно одетыми. Я даже забыла, что так бывает – концерты, нарядные люди, чувство праздника и никакой войны. Конечно, все привязали ко "Дню народного единства". И ведущий об этом говорил пару раз, и "глава народного совета" для затравки и в качестве поздравления ввернул "о нашей силе и мужестве как у наших бабушек и дедушек" (об этом говорят все и всегда).

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      Но сам концерт был отличным, каким и должен быть концерт – с нарядными зрителями, с желанием танцевать и аплодировать стоя. Немного напрягло, что молодые исполнители группы "Против правил" снова ввернули о нашей "стойкости духа и отваге". И, кажется, им просто нечего было сказать еще о нас. А эта тема прокатывает всегда.

      Та же Чичерина в интервью после концерта сказала, что мы ее "учим какому-то особому мужеству". Мне почему-то все это напоминает концерт в каком-то интернате, где и надо бы что-то сказать хорошего зрителям, но нечего, поэтому говорят что-то традиционное о стойкости духа этих людей. В этот раз я это почувствовала это как-то особенно отчетливо.

      А Марк Тишман был хорош. Ни слова о нашем особом духе и отваге. Просто пел, читал стихи, говорил... Без всякой привязки к этому празднику, к Луганску. Но именно эта политическая нейтральность вызвала куда больший отклик.

      Вероятно, отсылы к войне и мужеству порядком всех утомили. Или это как та особая кнопка, на которую давят все без разбора. И еще это вечное и любимое всеми местными "политиками" сравнение нас с нашими бабушками и дедушками-фронтовиками.

      Мол, то же мужество, отвага. Но слышать это из уст Дениса Мирошниченко, "главы народного совета", нонсенс. В чем было лично его мужество четыре года назад, если он с нынешним "министром культуры" раздавал гуманитарку из разграбленного "Метро".

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Публікації війна
      Джерело: 24 Канал
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