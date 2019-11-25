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      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек

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      Почему иностранными агентами становятся все россияне? / Коммерсантъ

      Законопроект об иностранных агентах – физических лицах уже одевает пояса смертников на всю блогосферу. В любой момент кто-то может нажать на кнопку.

      В принципе, это понятное продолжение тенденции. Власть сознает, что интернет представляет для нее огромную опасность.

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      И вот я подумала: на кого закон распространяется? Во-первых, закон автоматически признает иностранным агентом президента США Дональда Трампа и с ним еще 200 миллионов пользователей Twitter, которые не живут в России. Еще есть миллиард пользователей Instagram, 2,5 миллиарда пользователей Facebook.

      Все из них, кто не живут в России, первое: они пишут? – пишут. Второе: они имеют доходы из иностранных источников? – имеют, даже если они безработные. Значит, всех их можно занести в список иностранных агентов, послать предупреждение, при повторном нарушении оштрафовать – внимание! – на 5 миллионов рублей.

      Слушайте, представляете, как этот закон может пополнить казну? Вот 3 миллиарда, по крайней мере, человек сейчас где-то что-то пишут в разных Facebook. Умножьте это на 5 миллионов рублей, получится 3 триллиона долларов. Слушайте, буквально исполнение это закона принесет России 3 триллиона долларов, почти в 2 раза больше нашего ВВП, если, конечно, найдется идиот платить.

      Опять же, конечно, является любой блогер, даже российский на YouTube, у которого включена монетизация, потому что если приходит ему 3 копейки, и он блогер, а 3 копейки приходит от YouTube, – теоретически иностранный агент.

      При этом понятно, что они не могут просто запретить YouTube. Почему? А потому что развелось большое количество ботов, троллей, людей, которые пилят государственные бабки на всех этих YouTube-проектах, накрученных лайках, на подписках. И, собственно, эти люди не хотели бы убивать свой бизнес. Они являются экспертами для государства в области YouTube.

      Кстати, автоматически иностранным агентом по этому закону является, заметим, любой производитель этих самых высоких технологий. Потому что по определению он, конечно, будет себя рекламировать в интернете. У него сайт будет. По определению опять же будет продавать все за границу. Автоматически иностранными агентами становятся все россияне, работающие за рубежом, имеющие Facebook. Вот за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек – вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине.

      Автор: Юлия Латынина
      Полный текст смотрите на Эхо Москвы

      К теме: В России будут признавать людей "иностранными агентами"

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Facebook YouTube
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