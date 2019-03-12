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      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза

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      Биогазовоий комплекс по переработке органических отходов
      Биогазовоий комплекс по переработке органических отходов / Фокус

      В Украине заметно недооценивают потенциал важного источника альтернативной энергии – биогаза. За три квартала прошлого года в стране ввели 430 МВт мощностей зеленой энергетики. Но лишь 4% из них работают на биомассе.

      Хотя в целом тенденция положительная: с 2014 года мощности биогазовых установок в Украине выросли втрое – до 46 МВт. Из них треть добывается на мусорных полигонах, а остальные – из отходов сельского хозяйства.

      Инвестиции в биологическую энергетику позволяют стране решить одновременно несколько стратегических задач.

      Во-первых, сэкономить природный газ и электричество.

      Во-вторых, приблизиться к европейским экологическим стандартам. Благодаря производству биогаза в агросекторе уменьшаются выбросы метана, сокращается использование химических удобрений, снижается загрязнение грунтовых вод.

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      В-третьих, наличие собственного энергоносителя – инвестиция в конкурентоспособность украинских аграриев. Кроме того, при генерации биогаза производится биогумус, а это – идеальное органическое удобрение. В Европе его стоимость достигает 400-500 евро за тонну.

      В Украине существуют колоссальные запасы биомассы, которая перерабатывается в минимальном количестве, продолжая загрязнять окружающую среду. Это отходы птицефабрик и животноводческих комплексов, опавшие листья, отходы сельскохозяйственных культур, иловые поля на станциях аэрации... Потенциальными газовыми месторождениями являются тысячи мусорных свалок по всей стране. Их ресурса хватит на десятки лет. Организовав промышленную переработку всей этой биомассы, мы решим проблему мусора и повысим устойчивость энергосферы страны.

      Примеры европейских стран

      Примером освоения таких технологий являются страны Евросоюза. Объемы производства биоэнергетики там ежегодно растут на 20%. В ее общей структуре почти 50% ресурса обеспечивают полигоны для хранения отходов. В Дании использование биогаза составляет 20% в национальном энергобалансе. В Германии через 10 лет планируют довести составляющую биогаза в структуре газопотребления до 10%. Это составит 5 млн домашних хозяйств.

      В странах ЕС животноводческие фермы, даже небольшие, проектируются исключительно в комплексе с установкой по производству биогаза. Экономическая формула животноводства определяет, что владельцы пяти коров уже могут обеспечить себя газом собственного производства. Поэтому на европейском рынке востребованы небольшие установки, способные обеспечить теплом и электроэнергией ферму или частное домохозяйство.

      Украина пока в начале пути к развитию биологической энергетики. Лишь немногие из крупных животноводческих комплексов оснащены установками по переработке биомассы. Но позитивные примеры последних лет вдохновляют.

      Например, в Киевской области в 2015-м открыли мощный биогазовый завод. Его первая очередь обеспечивает энергией 800 домохозяйств. В Винницкой области строят одну из крупнейших в Европе биогазовых станций на базе местной птицефабрики. Там планируют генерировать 26 МВт электроэнергии из 800 тонн отходов. Немецкие инвесторы организовывают добычу газа на полигоне в Виннице. Из скважин газ будут качать на мини-электростанцию, чьей мощности хватит на обеспечение электричеством 700 квартир.

      По возможностям, производства биогаза Украина входит в десятку самых перспективных стран. Наш потенциал оценивается в 52 млрд кубометров. Если уровень развития биогазовой энергетики в стране достигнет уровня солнечной и ветровой, то сможем ежегодно замещать до 4 млрд кубов газа. А это – стратегическая инвестиция в энергонезависимость страны.

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      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Електроенергія Інвестиційні поради
      Джерело: 24 Канал
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