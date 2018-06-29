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Семен Кабакаєв

Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса

783
Вынужденные переселенцы
Вынужденные переселенцы / Закон і Бізнес

Скоро будет 4 года как я выехал из Луганска.

Сказать, что мое мировоззрение и восприятие мира изменилось, не сказать ничего.

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Я никогда не тошнил, что нет работы, нет программ поддержки и прочего. Возможно, напрасно, возможно нужно было отстаивать права переселенцев.

Мы тогда стали и начали пахать, чтобы киевляне не уезжали в Закарпатье и чтобы Путин и его войска не оказались в Киеве, как они обещали. Мне не хотелось, чтобы кто-то повторял мою судьбу.

Тогда была война и все силы, время и внимание я отдавал войне с РФ на передовых позициях. Создание проекта, создание организации, сбор данных на врагов Украины, разведка и организация команды.

Тогда никто не думал, что это надолго, все думали, что война быстро прекратится.

Теперь, спустя 4 года, я понимаю, что вопрос реинтеграции и возвращением территорий с каждым днем становится все сложнее. И когда Донбасс перейдет под юрисдикцию Украины, это будет ряд очень сложных решений.

Теперь врагов можно видеть не только на Донбассе, теперь их все больше в Киеве и остальных городах, они все чаще поднимают голову. Они не выехали, они затаились. Бывшие регионалы не понесли наказание, они свободно сидят в ВР и продолжают заниматься "бизнесом", точнее коррупцией и потоками.

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Вопрос переселенцев давно ушел на десятый план. Принятые законы о поддержке не находят понимания в КабМине и ВР.

Для примера. На дороги было выделено 47 миллиардов, на футбольные поля 270 миллионов, а на переселенцев 34 миллиона.

1 миллион 600 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Мы не имеем права голосовать на местных выборах. Почему? Мы как и все платим налоги и работаем!

КабМин не считает целесообразным делать программы поддержки. Я не прошу всем раздать рыбу, как говорится в пословице, но как минимум удочку дать нужно.

Если люди во власти считают, что это не их целевая аудитория, то этими людьми продолжают пользоваться все те же бывшие регионалы. Вкладывая в их мозг антигосударственные лозунги и манипулируя и так испорченным сознанием.

Это опасная практика, мы уже увидели к чему это может привести. События 2014 года тому подтверждение. Историю изучают не для того, чтобы знать, что происходило, а чтобы делать выводы и не повторять ошибок.

Скоро выборы и переселенцами будут пользоваться марионетки Кремля, готовить провокации и дестабилизировать ситуацию. Зачем власть создает проблемы сама себе, не понимаю... Но время для реабилитации еще есть.

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Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Реінтеграція Донбасу Верховна Рада
Джерело: Семен Кабакаєв
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