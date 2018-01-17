Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии

Весь последний год в Финляндии продолжался эксперимент по введению всеобщего базового дохода, за которым я старался в меру сил следить. Напомню суть этого дела. Власти жребием отобрали две тысячи случайных местных безработных. И каждому из них с января 2017 года стали выплачивать по 560 евро – это примерно 20 тысяч гривен.

Как следует из названия программы, деньги все эти люди получают безусловно – им не надо искать работу, менять свои увлечения, пытаться запустить свой бизнес или что-то еще. Просто получаешь их – и свободен. Более того, даже если найдешь какую-то работу, базовый доход все равно будешь получать. При этом нет никаких ограничений на то, как эти деньги тратить. Хочешь – покупаешь учебники, лекарства и еду. Хочешь – водку, сигареты и наркотики. Никто тебя не контролирует.

Глобальная цель эксперимента – выяснить, как безусловная и неконтролируемая халява влияет на большинство людей.

Есть и более прикладные задачи. Например, правительство хочет выяснить, как базовый доход влияет на психологическое состояние сограждан, на их здоровье, привычки и желание работать.



Кроме того, инициаторы эксперимента хотят выяснить, можно ли упростить систему социальной поддержки населения. Логика такая: если всем гражданам централизовано скидывать на карточку равно количество денег, то можно смело отменять всякие социальные выплаты.

Читайте також: Чем живет мир: революция в Тунисе, "Огонь и ярость" в Белом доме и коммунисты в открытом космосе

Сейчас в Финляндии существуют десятки видов самых разных программ социальной помощи. В сфере ее распределения работают десятки тысяч людей, которые сидят на шее у государства. В случае успеха эксперимента все это можно будет отменить. Может быть, бюджету даже сэкономить получится! Окончательные итоги программы правительство обещает опубликовать в 2019 году. Она рассчитана на два года. Однако кое-какие предварительные итоги есть и сейчас. Хотя они, конечно, неофициальные.



Так вот: почти все участники эксперимента говорят, что им стало намного легче жить в психологическом смысле. Они не боятся, что завтра не будет денег на еду детям или на лекарства родителям. Многие сумели благодаря программе поправить собственное здоровье.

Некоторые, получив стабильный доход, пошли учиться на новую профессию, о которой мечтали всю жизнь или просто занялись тем делом, которое им по душе. Проще говоря, на финнов халява, видимо, действует благотворно. Она не убивает их желание работать, а даже стимулирует его. Получив некоторое количество денег и море свободного времени, местные жители хотят получать еще больше и ищут себе работу по душе, а не чисто ради дохода.

Наверняка будут и истории, когда кто-то благодаря государственной халяве спился или начал употреблять наркотики.

Люди несовершенны, это понятно. Но пока ни об одном таком случае среди участников программы не сообщалось. И уж точно нет повальной их деградации – такое заметили бы сразу и эксперимент свернули бы. Надо сказать, что теорию введения базового безусловного дохода часто критикуют политики правой направленности. Они утверждают, что халява людей развращает и лишает их стимула работать. Но, я думаю, это они по себе судят.

Читайте також: Эффект бумеранга: как иранская власть сама на себя навела беду

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг, всемирно известный физик Стивен Хокинг, основатель SpaceX Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс – это лишь неполный список довольно умных и совсем небедных людей, которые приветствуют введение базового безусловного дохода. Назвать этих людей халявщиками и дураками язык не повернется даже у самого правого политика.

Более того, скорее всего, такая мера будет просто необходимо. С ходом времени, ростом автоматизации и роботизации производства люди просто будут никому не нужны. Найти им работу будет все сложнее. Вот тогда и пригодится всеобщий базовый доход.



Пока, правда, надо признать, что до этого далеко. Но результат финского эксперимента обязательно станет важной вехой на этом пути. Экономисты его обязательно будут изучать во всех университетах мира и, я надеюсь, придумают систему, которая будет работать как часы!

Самый необычный сенатор в США

На днях Америку потрясла новость: Челси Мэннинг собирается стать сенатором! Дело в том, что если это произойдет, она станет самым, пожалуй, необычным законодателем в стране или даже в мире.

Мэннинг, напомню, ранее была мужчиной – рядовым армии США Брэдли Мэннингом. Он выкачал из внутренних сетей правительства огромный объем дипломатической переписки американских дипломатов и передал эти данные сайту Викиликс.

По словам самого Мэннинга, он хотел, чтобы весь мир узнал о том, какие жулики и вруны работают в Государственном департаменте. Его подвиг, правда, не оценили: правительство обвинило его в предательстве Родины, Мэннинга осудили и посадили в военную тюрьму на 35 лет. Уже находясь в заключении, он сделал себе операцию по перемене пола, изменил имя на Челси и стал (стала?) гражданским активистом.



Челси Мэннинг

Она отстаивала принципы открытости и прозрачности правительства, права геев и лесбиянок. Вся американская либеральная общественность называла ее не предателем, а героем и требовала ее освобождения.



Барак Обама одним из своих последних решений на посту президента помиловал ее, после чего Мэннинг вышла на свободу, отсидев семь лет. Сейчас ей 30, она развила невероятную правозащитную активность и теперь вот собирается баллотироваться в Сенат от штата Мэриленд. Если все пойдет по плану, то уже в конце лета она начнет эту борьбу с праймериз внутри Демократической партии.

Соперником Мэннинг станет действующий сенатор-демократ Бен Кардин, который будет переизбираться уже на третий срок.

Он считается одним из лидеров борьбы против Дональда Трампа и пользуется внутри партии почти героическим статусом. Победить его будет совсем непросто.



Уже сейчас Челси Мэннинг некоторые демократы обвиняют в том, что она льет воду на мельницу Трампа, хотя, конечно, это совершенно абсурдное обвинение – Трамп много раз говорил, что просто ненавидит Мэннинг и ругал Обаму за ее освобождение. Из-за такого отношения со стороны крайне непопулярного президента и мученического ореола шансы на победу у Мэннинг все-таки имеются. Уже сейчас люди со всей страны активно переводят ей деньги на предвыборную кампанию.

Читайте також: "Вонючие дыры": новый скандал Трампа

Если она победит, то американскую политическую систему ждут интересные времена. Мэннинг принципиально выступает против секретности и в госструктурах, поэтому сможет рассказать обществу всю подноготную Вашингтона. Жду этого с нетерпением! Будет очень интересно!

Корейское перемирие

Ну и последнее на сегодня: крайне любопытные новости приходят в последние недели с Корейского полуострова. Такое ощущение, что северяне и южане решили помириться.



Сначала они установили канал прямой связи, потом Пхеньян решил отправить на Олимпиаду на юге своих спортсменов. Потом уже Сеул предложил выставить на турнир единую – северо-южную – команду по хоккею.

Ну а последняя новость и вовсе удивительна. Вполне вероятно, что на открытии Олимпиады выступит северокорейский девчачий ансамбль "Моранбонг". В отличие от своих сверстниц по всему миру, эти замечательные девушки поют не о мальчиках, свиданиях и душевных переживаниях, а о родине, гордости за нее и о своем любимом руководителе – Ким Чен Ыне.

Впрочем, песни, даже такие, все равно лучше, чем ядерные ракеты и бомбы. Желаю им невероятно успешного выступления на открытии Олимпиады!