З півночі 1 червня у Києві розпочали роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони принесли плоди вже в першу хвилину своєї роботи – зафіксували перевищення швидкості автомобілем Audi Q7.

Про історичну фіксацію порушення ПДР у своєму фейсбуці розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Як розповів чиновник, водійка дорогої автівки їхала зі швидкістю 75 кілометрів за годину. Втім робила вона це на ділянці дороги, де можна їхати не швидше як 70 кілометрів за годину.

Зафіксоване порушення відбулося на Чоколівському бульварі 24. Антон Геращенко пояснив, що камеру встановили саме там, адже на цьому відрізку дороги доволі часто трапляються ДТП з важкими наслідками.

Тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації прийде лист з повідомленням про правопорушення. Там буде QR-код, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події, а також інформацією про суть порушення,

– розповів заступник очільника МВС.

За таке правопорушення передбачено штраф у розмірі 127 гривень 50 копійок. Сума незначна, та якщо камера так і фіксуватиме порушення щохвилинно, до бюджету за добу надходитиме 183 тисячі 600 гривень лише з однієї камери.

Крім того, розмір штрафу може зрости удвічі, якщо порушниця не оплатить його у визначений законом час – за 10 днів.

Місце, де було зафіксовано історичне перевищення швидкості: карта

Що відомо про камери фіксації порушень?Спершу такі встановили у Києві та Київській області. Загалом має бути 17 населених пунктів з подальшим розширенням до 40.



Міністр внутрішніх справ заявляв про бажання встановити камери автоматичної фіксації по всій країні – у близько 700 населених пунктів.