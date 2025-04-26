У Камʼянському безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку: горять квартири

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Під ударом в ніч проти 26 квітня опинилося місто Кам'янське.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА. Більше інформації він обіцяє надати вже зранку 26 квітня.

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Горять квартири

Лисак поділився першими деталями про наслідки ворожої атаки. Російський дрон влучив у житлову девʼятиповерхівку. Через це спалахнули квартири.

За словами посадовця, всі служби на місцях. За попередньою інформацією, троє людей постраждалих внаслідок атаки. Серед них – дитина. Інформації про вік дитини наразі немає.

Попередня атака по Кам'янському

16 квітня 2025 року Росія вже била по цьому місту дронами. Тоді повідомляли про руйнування на території приватного підприємства, спалахнули пожежі.

Внаслідок ворожого удару були пошкоджені 10 авто та газогін. Відомо, що постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років. Вони лікувалися амбулаторно.