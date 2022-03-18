Канадські дипломати поставили окупантів на місце: внесли чіткі правки у лист росіян до ООН

Канадські дипломати вийшли трішки відредагувати лист Росії до ООН. Проте для спростування брехні довелося вкрити весь документ червоними правками.

Вони показали псевдодипломатам країни-агресора, що варто почати називати все своїми іменами. Ці виправлення цинічного листа московитів оприлюднили 16 березня.

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Наче забули, що самі вбивають людей

У листі представники Росії передусім написали, що нібито стурбовані "жахливою гуманітарною ситуацією, яка склалася в Україні". Проте їм нагадали, що росіянам це слід називати "ситуацією, яку ми спровокували загарбницькою війною".

Також росіяни вже традиційно заговорили про мирне населення. Мовляв, треба забути про "геополітичні суперечності" та докласти зусиль до розв'язання проблем цивільних. Проте тут вони мали б вказати, що саме армія окупантів руйнує домівки та вбиває ні в чому не винних людей.

Канадці також і згадали про інші нелюдяні вчинки. А саме про розкрадання орками гуманітарної допомоги, яка могла б врятувати чиїсь життя.



Початок листа росіян / Зображення телеграму SPRAVDI



Говорили й про норми міжнародного права

Поки Росія ще входить до складу ООН, вона вирішила вкотре продемонструвати свої "благі наміри". Мовляв, Франція та Мексика висунули "гуманітарну резолюцію", яка нібито не матиме жодної реальної цінності. Також заговорили й про "вибіркові" обстріли міст, які нібито роблять не вони. Тому загадали про необхідність дотримання норм міжнародного права.

Проте тут канадські дипломати вирішили акцентувати на двох важливих моментах:

Росія зловживає правом вето в Організації, чим не дає реально допомагати людям.

Росія продовжує вести загарбницьку війну, якою зухвало порушує всі норми міжнародного права. Зокрема, зараз в україні зруйновано вже понад 200 шкіл.



Друга частина листа росіян / Зображення телеграму SPRAVDI

Важливо – Лише частина з того, що зробили окупанти: дивіться відео