"Слуга народу" може висунути на виборах міського голови Києва несподіваного кандидата. Як повідомив голова фракції у парламенті Давид Арахамія, претенденткою на посаду мера столиці може бути й жінка.

"Слуга народу" поки не називає свого кандидата

Наразі у "Слузі народу" не називають своїх кандидатів – через те, що немає розробленого механізму праймеріз. Про це Арахамія повідомив в коментарі журналістам, інформує "Цензор.НЕТ".

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Я вважаю, що жінка має рано чи пізно очолити Київ, бо за всю історію України не було такого. Я вношу трохи інтриги і кажу, що це може бути жінка,

– розповів Арахамія.

Ще одна причина для збереження імен кандидатів в таємниці, за словами Арахамії, – це "потоки бруду, які йдуть на людину, тільки-но вона про себе заявляє".

"Слуга народу" проводитиме праймеріз

Зазначимо, що наразі "Слуга народу" не заявила, хто представлятиме партію на виборах мера столиці. Серед потенційних кандидатів називали Миколу Тищенка, Олександра Ткаченка, Олександра Дубінського та Олександра Качуру. Ткаченка уже призначили міністром культури і за крісло мера він вирішив не боротись.

Потенційні кандидати, зазначили у президентській політсилі, спочатку мають взяти участь у праймеріз. Заступник очільника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко пояснював, що у праймеріз можуть взяти участь від 4 до 6 кандидатів. Натомість остаточного кандидата від партії обере таки президент Володимир Зеленський.

Що таке праймеріз?Це – тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат, як правило, близький.

Трійка лідерів виборчих перегонів у столиці (дані SOCIS за травень)

чинний мер Віталій Кличко – 41,1%;

підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський – 8,8%;

можливий кандидат від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула – 8%;

ексмер Києва Олександр Омельченко (партія "Єдність") – 7,8%;

журналіст Дмитро Гордон – 7,8%.

Зверніть увагу! За нового мера Києва голосуватимуть 25 жовтня 2020 року. Саме тоді відбудуться місцеві вибори.



Рейтинг можливих кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу