Шольц 21 декабря провел беседу с Си Цзиньпином, где пообещал продолжать развивать германо-китайские торговые отношения. При этом глава МИД Германии Аналена Бербок ранее заявляла, что нельзя закрывать глаза на явные нарушения прав человека, а потому и вести диалог с Пекином нужно жестче.

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Шольц высказался от имени всего ЕС

Но Шольц решил не брать во внимание позицию Бербок. Однако следовать линии своего предшественника – Ангелы Меркель, которую неоднократно обвиняли в том, что она увиливает от прямой критики в адрес Китая.

Наибольшую порцию возмущений канцлер получил от стран Евросоюза. Ведь в диалоге с китайским лидером, он не упомянул ни о нарушении прав человека в Китае, ни об экономическом давлении Поднебесной на европейские государства.



Шольц не упомянул о нарушении прав человека в Китае / Фото Getty Images

Зато высказался от имени ЕС. Он заверил Си Цзиньпина, что поспособствует налаживанию отношений между Брюсселем и Пекином.

Я надеюсь, что Всеобъемлющее соглашение по инвестициям между ЕС и Китаем вступит в силу в ближайшее время. Немецкая сторона готова работать с Китаем над отстаиванием многосторонности в международных делах,

– заявил Шольц.

Слова Шольца противоречат

Вся проблема в том, что этот инвестиционный пакет ранее был заблокирован Европарламентом из-за нарушений прав человека в Китае. Меркель пыталась возобновить его, но сделать это так и не удалось. И тут вдруг Олаф Шольц заявляет от имени ЕС – всё хорошо, торгуем с Китаем и дальше.

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И все бы ничего, но слова Шольца прямо противоречат коалиционному соглашению его партии СДПГ с Зелеными и Свободными Демократами. Ведь стороны договаривались о том, что строить отношения с Китаем Германия будет только основываясь на соблюдении Пекином прав человека.

Инвестиционный проект увеличивает зависимость ЕС

Более того, в соглашении стороны договорились и о постепенном уменьшении стратегической зависимости от Китая. А инвестиционный проект ЕС с Китаем эту самую зависимость только увеличивает.

При этом Западный мир сейчас продолжает объединяться, чтобы противостоять пагубному влиянию Китая. Однако Олаф Шольц вдруг говорит, что эти отношения наоборот надо углублять и развивать.

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Китай выступил против одного из членов ЕС

К тому же прямо сейчас Китай бьет и по одному из членов ЕС. В Литве в знак солидарности с Тайванем 21 декабря решили открыть его официальное представительство. И реакция Китая не заставила себя долго ждать.

Пекин перешел к своему любимому методу решения всех политических вопросов – экономическому принуждению.

Китай решил обрубить все экономические связи с Литвой и склоняет к этому транснациональные корпорации. Мол, если вы хотите продавать свои товары в Китае, в них не должно быть ничего, что производится на территории Литвы.



Китай давит на одну из стран Евросоюза / Фото Getty Images

Для нового немецкого правительства это становится очередным испытанием на прочность. Дело в том, что в Германии есть огромная компания – Continental, которая занимается производством автозапчастей.

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И вот часть ее производств расположены как раз в Литве. Теперь Пекин требует от немецкой компании исключить Литву из цепочки поставок продукции Continental в Китай. В противном случае Пекин грозит полностью прекратить сотрудничество с компанией.

Литва обратилась к ЕС за помощью

Литва же продолжает отстаивать свою позицию в отношении Тайваня и даже обратилась к ЕС за помощью. Ведь сегодня Евросоюз уже выработал общую позицию в отношении Тайваня.

Накануне остров даже посетила официальная делегация из Европарламента. Потому в Литве надеяться, что ЕС будет готов поддержать их в противостоянии с Китаем.

Вот и выходит, что даже маленькая Литва готова бороться с наглым Китаем, а Германия под руководством Шольца постепенно отходит в сторону и идет на уступки. Но таким образом Шольц выступает не только против своих партнеров по коалиции, но и против всего ЕС.

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Конечно это был всего первый разговор нового немецкого канцлера с китайским лидером. Возможно Шольц просто не хотел сразу накалять обстановку, но такой прецедент довольно показательный.

Если так пойдет и дальше, то Шольц рискует не только разрушить немецкую коалицию, но и потерять лидерство Германии во всем Евросоюзе.