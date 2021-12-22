Китай же все претензии отрицает, и обвиняет Запад во вмешательстве во внутренние дела страны. США стали первой страной в мире, которая полностью запретила импорт всей продукции из китайского региона Синьцзян.

До теми Втеча американських солдатів з Афганістану надихнула диктаторів, – Піонтковський

Великобритания следует примеру США и уже готовит аналогичный пакет санкций против Китая. Штаты утверждают, что на производствах, которые расположены в Синьцзяне используется принудительный труд местной этнической группы – уйгуров.

Согласно новому закону США, американские компании теперь обязаны предоставлять доказательства, что для производства их товаров не использовался принудительный труд уйгуров, иначе им грозят серьезные штрафы.

Смотрите WTF за 21 декабря на 24 канале: видео

Китай контролирует уйгуров

США уверяют, что Китай не просто использует труд уйгуров, но и разрабатывает технологии, которые позволяют контролировать рождаемость, собирать ДНК-данные и устраивать массовую слежку за уйгурами.

Накануне, в Великобритании даже прошел Уйгурский трибунал, где Западный мир в очередной раз подчеркнул – действия Китая в Синьцзяне можно описать одним словом – геноцид.

Потому в американский черный список попали еще 8 китайских технологических компаний. США уверены, что их разработки, такие как дроны и программы по слежке для телефонов, китайские власти используют для контроля уйгурского населения.

Реагирует также и Великобритания

Великобритания также уже на низком старте. Издание "Политико" приводит слова высокопоставленного британского министра, который утверждает, что Лондон готов точно также ограничить импорт товаров из Синьцзяна. Более того, такое решение имеет огромную поддержку внутри британского политикума.

До речі Китайці отримають приз – Тайвань або Сибір, – Піонтковський про крах режиму Путіна

К слову, британцы еще в 2020 году обязали свои компании доказывать, что на их производствах не работают пленные уйгуры. Но критики этого закона утверждают, что ограничения легко обойти, и санкционный пакет мог бы эту проблему решить.

При этом, один из британских парламентариев Роберт Сили заверил, что такие действия Запада нельзя расценивать как агрессию и вмешательство во внутренние дела Китая.

Китай считает, что Запад враждебен

Но Китай все обвинения отрицает. Пекин заявляет, что подобные действия только показывают враждебность Запада по отношению к Китаю. Сама проблема уйгуров – это лишь повод для новых санкций и ограничения честной конкуренции. А потому Китай готов отвечать американцам тем же.

Читайте також Розрекламована "китайська демократія" провалилась

Вот когда Китай рассказывает о честной конкуренции, он упускает один момент. Сам Китай неоднократно использовал экономическое принуждение в личных политических целях. Пекин уже таким образом "наказал" Австралию, и ограничил импорт товаров из этой страны только потому, что та посмела поставить подпись под требованием расследовать происхождение коронавируса.

Китай терроризирует и частные компании

Более того, Китай использует такие методы не только против других стран, но и против частных компаний. Мол, если вы хотите и дальше работать на нашей территории, то вы обязаны выполнять все наши требования. К примеру, американские сервисы и компании теперь вынуждены создавать в Китае отдельные дата-центры.

Ведь правительству КНР нужен прямой доступ ко всем данным китайских пользователей. А если та или иная компания это делать отказывается, то и работать в Китае она не сможет.

Что хотят США

Потому и действия США вполне оправданы. Там просто хотят ограничить пагубное влияние на рынки со стороны Китая, пока тот не согласится играть по правилам. Более того, все это вписывается в глобальную программу США по противостоянию с Китаем.

Ведь какая бы сегодня у Китая не была мощная экономика, санкции США наносят ей реальный ущерб. А если учесть, что со Штатами солидарна Британия, а позже может подключиться и вся Европа, экономика Китая просто не выдержит такого масштабного давления.