Капітана українського судна, яке Росія затримала біля берегів Криму, взято під варту

Капітану українського риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого російськими прикордонниками на початку травня у Чорному морі біля берегів Криму, може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Прикордонного управління ФСБ РФ у Криму.

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Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У разі доведення провини Новицькому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно капітана судна порушили справу за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні РФ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 травня, в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів. У Державній прикордонній службі України звинуватили капітана українського риболовецького судна, в тому, що корабель затримала ФСБ Росії. Там пояснили, що він не мав дозволу запливати так далеко.



