"Непрості долі": на фронті загинули захисниці "Лайза" та "Кара", їм було 19 і 29 років

Внаслідок дронового удару на Запорізькому напрямку загинули молоді українські військовослужбовиці з позивними "Лайза" та "Кара". Трагедія сталася під час евакуації поранених.

Про це пише командир роти НРК 110 механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Волков.

Як загинули українські захисниці?

За словами командира, дівчата були подругами і нещодавно загинули разом внаслідок влучання російського безпілотник, це сталося на території Запорізької області. Зазначається, що на момент трагедії їм було лише 19 і 29 років.

Дві посестри, дві подружки, загинули разом, ворожий дрон. Дві молоді дівчини. Непрості долі. Справжня робота.Запорізькій напрямок. Вони рятували поранених, вчилися, тягнули на собі важкі функції, допомагали передньому краю не гірше за будь-кого,

– написав він.

Сергій Волков каже, що "Кара" пережила окупацію Херсонської області, пройшла через фільтрацію, катування і незаконне утримання в Таганрозі. Попри це, згодом вона вступила до лав оборонців і долучилася до захисту України.

Водночас Лайза стала першою захисницею за контрактом 18 – 24, з якою працював командир роти Сергій Волков. Він зазначив, що дівчина досить швидко опанувала роботу з наземними роботизованими комплексами.

Прощання з українськими захисницями відбулося 16 лютого.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять!

