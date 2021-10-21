Карантин більше для невакцинованих, – заступник Кличка спрогнозував нові обмеження у Києві
Джерело:24 канал
Київ перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Однак COVID-19 поширюється настільки активно, що залишилось буквально кілька днів до червоної зони.
Таку думку висловив заступник мера Києва Микола Поворозник в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що столиця активно готується до нових обмежень.
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22 жовтня відбудеться засідання штабу КМДА із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому обговорять нові обмеження.
Наразі ми говоримо про те, що це більше карантин для невакцинованих,
– зауважив Поворозник.
Транспорт
"Обмежень по транспорту, сподіваюсь, не буде. Він працюватиме наразі у звичайному режимі", – запевнив заступник мера.
Бізнес
Водночас організації та підприємства працюватимуть лише ті, у яких працівники мають 100% вакцинацію і прийматимуть лише вакцинованих відвідувачів.
"Бізнес активно готувався до можливих карантинних обмежень у червоній зоні. У нас є активний діалог з багатьма секторами. Вони готові до роботи в такому режимі, розуміючи, що іншого варіанту на сьогодні немає", – пояснив Поворозник.
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Коротко про COVID-19 в Києві
- Кількості хворих та госпіталізованих збільшується щодня.
- У столиці отримали 2 дози вакцини вже понад мільйон людей.
- Приблизно 98 – 99% хворих, які потрапляють у лікарні, невакциновані.