Карантин у Києві можуть посилити, якщо хворих побільшає

Якщо у Києві кількість хворих на коронавірус збільшуватиметься, міська влада може переглянути послаблення карантину і повернутися до тих чи інших обмежень. Наразі обмеження у столиці послаблюються.

З послабленнями карантинних обмежень у Києві міська влада спостерігає, як у цій ситуації поширюватиметься COVID-19. Про це 28 травня на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.

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Головне – щоб послаблення не привели до нової хвилі захворюваності, наголосив міський голова.

Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, у нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантину,

– зазначив Кличко.

Так, комісія з надзвичайних ситуацій Києва схвалила умови, за яких столиця може призупиняти вже введені пом'якшення карантинних заходів:

якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе понад 24 особи на 100 тисяч населення;

якщо завантаженість ліжок в медустановах перевищить 75%.

Медики застерігають

Все більше українців ігнорують дотримання карантину. Згідно з дослідженням КМІС, таких – 15%. Це стосується, зокрема, і правил користування громадським транспортом.

Вірусологи та епідеміологи застерігають: навіть після закінчення карантинних обмежень слід бути обережними, адже вірус нікуди не зникне. Вже восени очікують на другу хвилю захворюваності на COVID-19.

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Послаблення карантину, що запрацювали з 25 травня:



Етапи послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу