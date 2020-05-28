Карантин у Києві можуть посилити, якщо хворих побільшає
Якщо у Києві кількість хворих на коронавірус збільшуватиметься, міська влада може переглянути послаблення карантину і повернутися до тих чи інших обмежень. Наразі обмеження у столиці послаблюються.
З послабленнями карантинних обмежень у Києві міська влада спостерігає, як у цій ситуації поширюватиметься COVID-19. Про це 28 травня на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.
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Головне – щоб послаблення не привели до нової хвилі захворюваності, наголосив міський голова.
Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, у нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантину,
– зазначив Кличко.
Так, комісія з надзвичайних ситуацій Києва схвалила умови, за яких столиця може призупиняти вже введені пом'якшення карантинних заходів:
- якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе понад 24 особи на 100 тисяч населення;
- якщо завантаженість ліжок в медустановах перевищить 75%.
Медики застерігають
Все більше українців ігнорують дотримання карантину. Згідно з дослідженням КМІС, таких – 15%. Це стосується, зокрема, і правил користування громадським транспортом.
Вірусологи та епідеміологи застерігають: навіть після закінчення карантинних обмежень слід бути обережними, адже вірус нікуди не зникне. Вже восени очікують на другу хвилю захворюваності на COVID-19.
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Послаблення карантину, що запрацювали з 25 травня:
Етапи послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу