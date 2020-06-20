В українській столиці – високий показник захворюваності на COVID-19. Якщо ситуація у Києві буде погіршуватися, то влада готова повернути раніше скасовані карантинні обмеження.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко говорив 19 червня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

До теми За 10 днів буде зовсім інша ситуація: в ОП закликали українців дотримуватися карантину

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За якої умови можна послабити карантин

Послаблювати карантин можна тоді, коли на 100 тисяч населення припадатиме 12 хворих.

Чи відповідає Київ цьому критерію

Ні, не відповідає. Навіть зараз у Києві – 15 хворих на 100 тисяч населення.

Що буде, якщо цей показник стане ще гіршим

Якщо кількість хворих у Києві зростатиме такими темпами, то карантин у столиці посилять.

Якщо буде надалі підвищуватися (показник захворюваності – 24 канал), я не виключаю, що ми можемо повернутися до обмежень,

– сказав Віталій Кличко.



Умови, за яких карантин посилять / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з COVID-19 у Києві зокрема й Україні загалом