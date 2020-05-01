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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Карантин на Мальдівах: влада островів допомагає туристам грішми

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      Туристи не можуть покинути Мальдіви через спалах коронавірусу
      На Мальдівах застрягли близько 500 туристів / Jones around the world

      На Мальдівських островах застрягли кілька сотень туристів. Вони не можуть вилетіти додому через обмеження, які ввели у зв'язку з пандемією.

      Загалом заручниками ситуації на фешенебельному курорті стали близько 500 людей. Про це повідомляє CNN.

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      За словами міністра туризму Алі Вахіда, сотня людей перебувають в аеропорту Мале. Влада островів оплачує проживання та харчування тих осіб, у яких вичерпались фінансові ресурси.

      Що відомо про коронавірус на Мальдівах

      • Про перші випадки коронавірусу на Мальдівах повідомили на початку березня.
      • 12 березня на островах оголосили надзвичайний стан.
      • Наразі зареєстрували близько 470 випадків COVID-19, від хвороби померла одна людина.
      • Туристична сфера курорту зазначала значних втрат через закриття кордонів та скасування рейсів.

      карантин і самоізоляція
      Карантин та самоізоляція / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Мальдіви Туристичний бізнес
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