Карантин на Мальдівах: влада островів допомагає туристам грішми
На Мальдівських островах застрягли кілька сотень туристів. Вони не можуть вилетіти додому через обмеження, які ввели у зв'язку з пандемією.
Загалом заручниками ситуації на фешенебельному курорті стали близько 500 людей. Про це повідомляє CNN.
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За словами міністра туризму Алі Вахіда, сотня людей перебувають в аеропорту Мале. Влада островів оплачує проживання та харчування тих осіб, у яких вичерпались фінансові ресурси.
Що відомо про коронавірус на Мальдівах
- Про перші випадки коронавірусу на Мальдівах повідомили на початку березня.
- 12 березня на островах оголосили надзвичайний стан.
- Наразі зареєстрували близько 470 випадків COVID-19, від хвороби померла одна людина.
- Туристична сфера курорту зазначала значних втрат через закриття кордонів та скасування рейсів.
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