Карантин на Мальдівах: влада островів допомагає туристам грішми

На Мальдівських островах застрягли кілька сотень туристів. Вони не можуть вилетіти додому через обмеження, які ввели у зв'язку з пандемією.

Загалом заручниками ситуації на фешенебельному курорті стали близько 500 людей. Про це повідомляє CNN. Дивіться також Кіпр послаблює карантин: з 9 червня відновлять авіасполучення За словами міністра туризму Алі Вахіда, сотня людей перебувають в аеропорту Мале. Влада островів оплачує проживання та харчування тих осіб, у яких вичерпались фінансові ресурси. Що відомо про коронавірус на Мальдівах Про перші випадки коронавірусу на Мальдівах повідомили на початку березня.

12 березня на островах оголосили надзвичайний стан.

Наразі зареєстрували близько 470 випадків COVID-19 , від хвороби померла одна людина .

, від хвороби . Туристична сфера курорту зазначала значних втрат через закриття кордонів та скасування рейсів.

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Карантин та самоізоляція / Інфографіка 24 каналу