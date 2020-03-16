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      Карантин у Львові: що очікує власників малого і середнього бізнесу через коронавірус

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      Карантин у Львові: що очікує власників малого і середнього бізнесу через коронавірус очікує власників малого і середнього бізнесу через коронавірус / Фотобанк 24 каналу

      У Львові для запобігання коронавірусу влада прийняла рішення тимчасово закрити всі заклади торгівлі з 16 березня.

      Відкритими для львів'ян залишать лише продуктові крамниці, аптеки та заправки. Натомість установи сфери послуг та громадського харчування, заклади торгівлі будуть закритими.

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      Цілком логічно, що через обмеження збитків зазнають власники бізнесу, зокрема малого і середнього.

      Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в фейсбуці прокоментував наступні кроки влади для пом'якшення удару по малому і середньому бізнесу у зв‘язку з тимчасовим закриттям.

      • Бізнесу, який знаходиться у приміщеннях комунальної власності і не працює у зв’язку із карантином, влада надасть пільгу з оплати оренди.
      • Садовий звертається до власників комерційних приміщень, які є у приватній власності (до прикладу, ТРЦ), зменшити орендну плату орендарям, які тимчасово припинили роботу та перебувають на карантині.
      • 17 березня на сесії буде доручення виконавчим органам підготувати програму підтримки бізнесу.
      • З 17 березня буде запроваджено новий канал комунікації з бізнесом.
      • Влада прийматиме пропозиції та консультуватиме на окремому каналі Гарячої лінії міста 1580.

      коронавірус
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      Автор: Анастасія Манюхіна
      Теги: Андрій Садовий Новини Львова Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України
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