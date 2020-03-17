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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      БЛОГ Ігор Гуменний
      Власник UBC Group, член ради директорів Спілки українських підприємців

      Карантин вдарить по бізнесу. Як врятувати людей від безробіття

      -
      Бізнес на картині / Таврійські Вісті

      Карантин, обмеження переміщень, закриття кордонів, скасування авіасполучення — схоже на воєнне кіно.

      Карантинные мероприятия, обсервация, жесткие действия по защите жизни и здоровья людей необходимы. Мы уже с ними опоздали и они не достаточны.

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      Но можно ввести ограничения, красиво выступить перед камерами, но также при этом нужно понимать, что когда останавливаются молы, ритейл, кинотеатры, рестораны, авиаперевозки, туризм, а по цепочке и другие бизнесы, связанные с этой частью сферы услуг, поставок, логистики и производства – власть своим решением лишает работы сотрудников ресторанов, кинотеатров, ритейла и связанных с ними предприятий.

      Здесь выбор власти очень простой: поддержать бизнес сейчас или потом придется поддерживать безработных.

      Если это не сделать, то нужно понимать, что миллионы украинцев останутся без работы, тысячи фирм обанкротятся.

      В небогатых украинских компаний нет ни денег, ни доступа к кредитам, чтобы содержать персонал предприятия деятельность, которого остановлена.

      Украинская сфера услуг наполовину работает в черную. Низкий украинский чек в ресторанах держится, в основном, благодаря работе в тени или использования ФОП. Это значит, что с закрытием украинских сервисных бизнесов на улицу одномоментно будут выброшены и прежде всего неучтенные нелегально занятые.

      Если правительство просто переложит все издержки по карантину на бизнес – у бизнеса будет выход: просто закрываться – банкротится или скукожиться и избавиться по максимуму от всех издержек (прежде всего персонала).

      Что делать?

      Понятно, что в Украине нет денег для бюджетных субсидий и денежных компенсаций.

      Но для предприятий, чья деятельность приостанавливается необходимо вводить налоговые каникулы, компенсировать им проценты по кредитам, замораживание выплат банкам и лизинговым компаниям.

      Государство должно решить как все эти расходы компенсировать самим банкам и страховым компаниям.

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      Лучшее решение для бизнеса под "карантином" – налоговые каникулы и субсидирование через банковский кредит с компенсацией банкам полностью или частично процентов по кредитам, привязав эти программы помощи с выходом из тени.

      Это будет дешевле, чем содержать безработных и, кроме всего, государство сохранит бизнес и сможет провести значительную детенизацию.

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      Автор: Ігор Гуменний
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Бізнес Новини політики Новини України Публікації
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