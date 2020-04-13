Карантин відкрив нам очі

От лежу і думаю. Про вірус справжньості.

Як же чудово влаштований світ, що ще місяць тому ми вважали головними людьми в світі – маркетологів, юристів, піарників, політиків, а сьогодні це – науковці, лікарі, вчителі та курьери. Оце так, світу знадобилися справжні професії. Цікаво.

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Як чудово влаштований світ, що циніки запевняли нас, що бізнесом рухає бабло, а не цінності і гуманність, а тепер вони підняли жопи і розповідають що власноруч працюють на своїх виробництвах, слідкуючи за якістю і підтримують колег. Ніколи в житті не бачила такої активної щирості від багатьох у фейсбуці.

Як чудово влаштований світ, що тільки під страхом задушливої смерті ми побачили справжні речі – тих, кого давно не помічали вдома: дітей, батьків, коханих, до яких вже звикли. Відмінили ресторани, вечірки, тусовки – вірус нас ткнув носом у те, як багато часу ми приділяли чужим людям. Так, і мене також.

Як чудово влаштований світ, що природа вирішила показати, хто не працював, не творив, не рятував, а просто був п'явкою на тих, хто "руки в кров". Ці люди-п'явки без змісту, без навичок і бажання довести, що світ чудовий – стануть не потрібними і не цікавими. Дайте час, пісочний годинник вже перевернули.

Як чудово, що цей вірус показав нам, що кожна сім'я за себе. Повернулися нормальні плани прасувати дитячий одяг, планувати домашні меню на день та доглядати за собою.

Як чудово, що ми більше не сміємося над тваринами, які обслуговують себе самі і почали помічати як росте наше волосся, нігті, змінюється шкіра – ми повертаємося до нас. Зійдуть пластикові нігті, повідпадають нарешті штучні вії, наш досвід стане явним завдяки нашій сивині.

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Як чудово, що ми знову потребуємо бачити обличчя людей та чути голос, з якими спілкуємося. Навіть без супер зачісок, та на простому фоні без понтів.

Те, що нас фізично паралізувало вдома, ще зовсім не значить, що ми маємо припинити допомогати рятувати світ.

Штучне відпаде, а справжне залишиться.

P.S. Одне погано, дуже багато лікарів все ще працюють без засобів особистого захисту.