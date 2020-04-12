09:40
12 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Морги повні трун: чому люди мають бачити наслідки коронавірусу

      -
      Припудрена чума ХХІ століття / Bloomberg

      Розвідка США вже відкрито звинувачує КНР у приховуванні справжніх масштабів пандемії в листопаді-грудні 2019року.

      Если бы китайские власти сразу же говорили правду, миру было бы легче справиться с этой глобальной бедой.

      Читайте также: Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post

      Многие правительства, в том числе и правительство США, в начале пандемии были очень легкомысленны. Но можно ли их обвинять? Это было не умышленное сокрытие фактов, а их недооценка. Такой пандемии в мире не было уже сто лет, а об испанке все хорошо подзабыли. И я стал понимать, что на мир накатила катастрофа невиданного планетарного уровня только в понедельник 16 марта, когда прочел утром в гостинице города Мышкина сообщения из Италии и Испании.

      С того времени мир перевернулся. Число подтвержденных смертей от коронавируса стремится к ста тысячам, число инфицированных – к двум миллионам. И это еще не пик эпидемии. А у испанки был и второй пик через три-четыре месяца после первого, унесший в 10 раз больше жизней, чем первый, весенний 1918 года.

      Прочел отчеты из маленького Эквадора, где трупы умерших от этой заразы выбрасываются родственниками из домов, валяются на улицах Гуякиля, и их некому убирать и хоронить. Официальные данные занижены на порядок, а то и более.

      В России я имею широкий круг знакомых и вижу, что публикуемые данные не соответствуют действительности. Не знаю, стоит ли за столь малыми цифрами железная рука КГБ (думаю, такой руки уже в принципе нет) или просто низкая качественность наших тестов, далеко не полное тестирование и заболевших и уже умерших людей. Вижу, что во многих больницах у врачей нет элементарных средств защиты, что сулит обществу страшную перспективу – на втором пике эпидемии, если он будет, вовсе остаться без врачей.

      Если все же данные о масштабе пандемии в России умаляются по секретному приказу свыше, следуя советской практике – дабы не было паники – то это очень плохое дело, которое тоже обернется против и общества, и власти.

      Дело в том, что карантинные меры можно поддерживать из-вне очень большими силами порядка, которые из страха перед суровыми наказаниями будут бояться заражения меньше, чем гнева власти – так было в коммунистическое время, так сейчас в КНР. В России ныне нет таких сил и нет такого страха. Штрафы мало что дадут, только еще больше озлобят людей на власть, их выписывающую.

      Другой способ поддержать карантинные меры – это воздействовать на самоответственность и на разумный страх граждан перед пандемией. Не страх наказаний, а страх самой болезни должен заставить людей сидеть дома и не участвовать в скоплениях народа. Власть должна только умело действовать и разумно объяснять, что опасно и что не опасно.

      В этом втором случае очень важны действительные цифры заболевших и погибших. важен доверительный диалог без "половцев и печенегов". Важны даже фотографии моргов, полных гробов и ледовых арен стадионов, превращенных в морги. Это страшно, но это делает людей сознательными.

      Можно ли поверить, что в 14-миллионной Москве от коронавируса за все время умерло 50 человек, тогда как в Нью-Йорке, Мадриде – многие тысячи? Вряд ли. На сокрытии реальных данных мы породим полное недоверие к власти и когда ей придется призывать народ к разумным действиям, ей никто не станет верить и никто не будет слушать всерьез.

      Обратите внимание: Коронабитва: почему Украине не нужно брать пример с Китая и России

      Я очень советую отказаться от припудренной статистики, говорить о реальных проблемах, называть реальные цифры, как это делают в Европе и в США.

      И тогда общество будет с властью и даже будет надеяться на власть, хотя и станет ее сурово судить за промахи. Так происходит и в Германии, и в США, и в Британии, и в Италии. В противном же случае люди просто махнут на власть рукой и перейдут, к конечно же малоэффективной, но самоорганизации. А от правдивой информации – к действительно паническим слухам. Власть же тогда перестанет быть партнером общества. О ней просто забудут. А после конца пандемии, скорее всего, и не вспомнят вовсе.

      Может быть в дальней перспективе это и неплохо, но людей, которые будут страдать и погибать от этого глупого и преступного сокрытия правды, жалко уже сейчас.

      Автор: Андрей Зубов
      Оригинал

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Публікації Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:00 Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину
      Новини України 11802
      сьогодні , 04:49 Приклад для України: як у Польщі і карантин не порушили, і великодні кошики освятили – відео
      Новини світу 19316
      сьогодні , 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
      Лікування 74362
      сьогодні , 06:25 Довжелезні черги зі "швидких" у Москві: люди бідкаються, медики розводять руками, влада мовчить
      Новини світу 14496
      сьогодні , 09:13 Чорнобильська зона палає вже дев'ятий день: останні новини і відео
      Новини України 52137
      сьогодні , 03:36 Коронавірус нас не здолає, – вперше в історії Британії королева звернулася до нації на Великдень
      Новини світу 1501
      сьогодні , 09:31 Прогноз погоди на 12 квітня: у Вербну неділю в Україні буде тепло та сонячно
      Новини України 1450
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 1939
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      11 квітня , 08:30 Наслідки карантину для економіки, скандал з "плівками Єрмака"– підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      11 квітня , 08:01 Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому
      Юлія Поскробок