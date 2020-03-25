Як змінилися вулиці міст України під час карантину: фото

Уже другий тиждень українці звикають до життя в умовах карантину. Людей закликають без необхідності не виходити на вулиці, а всі, хто має можливість, перейшли на дистанційний режим роботи. Ми вирішили порівняти який вигляд мали центральні вулиці найбільших міст України до обмежень і як виглядають зараз.

Судичи з фотографій, які публікують мешканці міст у соцмережах та локальні ЗМІ, вулиці українських мегаполісів спорожніли, на дорогах також відчутно менше транспорту. З 18 березня в Україні запроваджено посилення карантинних заходів: закрилися усі торговельно-розважальні центри, фітнес-клуби, заклади харчування та магазини (крім продуктових) тощо. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.

Важливо Уряд продовжив карантин до 24 квітня

Київ

У столиці через епідемію коронавірусу ввели режим надзвичайної ситуації. Від 23 березня тут громадським транспортом дозволили користуватися лише працівникам певних категорій, які мають відповідне посвідчення. Відвідувати спортивні майданчики та гратися на дитячих у місті заборонили. Столичні комунальники дезінфікують житлові багатоповерхівки та зупинки громадського транспорту.



Станом на 25 березня зі 113 заражень коронавірусом в країні, 34 – у Києві.

Фото: Pinterest, Big Kiev

Фото: Володимир П. / photographers.ua, Big Kiev

Фото: Вести, Апостроф

Львів

У Львові та у Львівській області з 24 березня ввели режим надзвичайної ситуації. Станом на 25 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 44 пацієнти з підозрою на коронавірус. На самоізоляції – ще 46 людей. У місті зафіксовано два підтверджених випадки захворювання.

Фото: Калина Тур, УНІАН

Фото: The Village, Олег Радик / Facebook

Харків

Станом на 25 березня у місті не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Один хворий – у Харківській області. Тим часом жителів регіону закликають дотримуватися карантину та карають порушників (в області уже зафіксували понад 150 випадків порушення обмежень).

Фото: Новости Харькова, Василий Голосный / Харьковские известия

Фото: babaecalus / livejournal, Василий Голосный / Харьковские известия

Дніпро

У Дніпрі також була введена низка заходів обережності через коронавірус. Так, з 26 березня у місті будуть скасовані маршрутки. Весь міський транспорт переводиться у режим перевезення за перепустками. За підробку останніх будуть карати як за порушення карантину. Також пасажирів у транспорт не впускають без масок.

Станом на сьогодні на Дніпропетровщині офіційно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус – подружжя, яке повернулося з відпочинку у Франції. Вони перебувають в одній з лікарень Дніпра. 24 березня у інфекційній лікарні Дніпра помер 47-річний чоловік, у якого підозрювали коронавірус.

Фото: Наше місто, Днепровская панорама

Фото: gridih / livejournal, Наше місто

Одеса

25 березня у Одеській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок Covid-19. При цьому в Одесі закінчилися експрес-тести на коронавірус і місто знову залежить від поставок з Києва.

Фото: doroga.ua, Мария Котова / Одесская жизнь

Фото: Моя Одесса, Мария Котова / Одесская жизнь