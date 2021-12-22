У Карпатах до метра снігу і -21 градус: є загроза сходження лавин
Джерело:24 канал
У високогір'ї Карпат місцями намело до 1 метра снігу. Температура повітря там опустилася до -21 градуса. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку.
У горах панує справжня зимова погода – зі снігом, сильним морозом. Ходити у походи наразі небезпечно.
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Ситуація на високогір'ї Карпат
У Чорногірському гірський пошуково-рятувальному посту повідомили, що станом на 9:05 22 грудня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса.
На вершині дує північно-західний вітер, який розганяється до 14 метрів за секунду. Погода хмарна з проясненнями.
За останні два дні на горі Піп Іван випало більш ніж 50 сантиметрів свіжого снігу. Передуви місцями сягають 1 метра.
У горах багато снігу і мороз / Колаж з фото ЧРПП
Є загроза сходження лавин
В Укргідрометцентрі попереджають, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей просять утриматися від походів у горах.
У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди у регіонах
- Погода в Україні 22 грудня буде хмарною. Опадів не очікують.
- Натомість морозу не вдасться уникнути жодній області. Найнижчих позначок температура сягатиме на Харківщині та Луганщині – -8...-11 градусів. У середньому ж стовпчики термометрів показуватимуть -3...-6 градусів.
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