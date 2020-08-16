На Львівщині під час спуску з гори Парашка травмувалася туристка. Жінка поранила ліву ногу та так, що самостійно зійти з вершини не мала змоги.

Відтак, довелося викликати рятувальників. Повідомлення про травмовану жінку їм надійшло ввечері 15 серпня, близько 18 години. Про це інформує пресслужба ДСНС у регіоні.

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Повідомлення надійшло рятувальникам міста Сколе. Відтак, до місця події вирішили терміново направити рятувальників Славської пошуково-рятувальної частини.

Їм вдалося розшукати жінку. Потерпілу спустили з Парашки за допомогою ручних ніш та передали медикам "швидкої".

Порятунок туристки, що травмувалася на горі Парашка / Фото ДСНС

Що відомо про потерпілу:

Це туристка з міста Самбора, 1993 року народження.

Гора Парашка на карті України:

Поради туристам, що зібралися в гори:

Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.

Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм, теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.

Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.

Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.

При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми. Також не варто планувати свою подорож у надто спекотний день.

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