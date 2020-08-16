У Карпатах травмувалася туристка: з гори її спускали на ношах – фото
На Львівщині під час спуску з гори Парашка травмувалася туристка. Жінка поранила ліву ногу та так, що самостійно зійти з вершини не мала змоги.
Відтак, довелося викликати рятувальників. Повідомлення про травмовану жінку їм надійшло ввечері 15 серпня, близько 18 години. Про це інформує пресслужба ДСНС у регіоні.
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Повідомлення надійшло рятувальникам міста Сколе. Відтак, до місця події вирішили терміново направити рятувальників Славської пошуково-рятувальної частини.
Їм вдалося розшукати жінку. Потерпілу спустили з Парашки за допомогою ручних ніш та передали медикам "швидкої".
Порятунок туристки, що травмувалася на горі Парашка / Фото ДСНС
Що відомо про потерпілу:
- Це туристка з міста Самбора, 1993 року народження.
Гора Парашка на карті України:
Поради туристам, що зібралися в гори:
- Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.
- Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм, теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.
- Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.
- Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.
- При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми. Також не варто планувати свою подорож у надто спекотний день.
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- Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах, звідки в екстреному випадку важко спуститися вниз.
- У горах ходіть туристичними стежками, не шукайте в нетрях зустрічі з дикими звірами. На стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці.
- Не залазьте без страховки на скелі та кам’яні брили. Пам’ятайте, що навіть на нескладні скелі вилізти можна без мотузки, а спуститися без неї вниз неможливо. Через недотримання цього правила трапляється більшість нещасних випадків.