Карплюк: Законопроєкт №5655 – це фінальний постріл в голову корупції в будівельній галузі

Усі законопроєкти, що мають на меті реформувати будівельну галузь, проходять нелегкий шлях і на практиці стикаються з великою кількістю перепон і критики. Так відбувається і з законопроєктом №5655, вважає Володимир Карплюк.

Він стосується внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», який має стати головним акордом містобудівної реформи. Про це у фейсбуці написав голова Інвестиційної ради Ірпеня, СЕО товариства "Відважних" та Інвестиційної групи Molodist Володимир Карплюк.

"Усі гравці будівельного ринку, які працюють понад 10 років, чудово пам'ятають "входи" та "виходи" у "бек-офіс", створений поруч з ДАБІ. Пам'ятають систему, в рамках якої навіть порядні співробітники ДАБІ не могли вплинути на жодне рішення, а сформований забудовником пакет документів не мав жодного значення. З тобою починали розмову тільки після "добровільних внесків". Законопроєкт №5655 унеможливить будь-які непрозорі механізми. Буде якісно новий рівень, що пришвидшить і покращить реалізацію державних, муніципальних та приватних програм. Саме тому можна говорити, що наша спільна робота дозволить підготувати до другого читання дійсно якісний, збалансований законопроєкт, який врахує інтереси держави, органів місцевого самоврядування, професійного середовища та бізнесу, істотним чином змінить сферу містобудування, створить потужний імпульс для розвитку будівельної галузі", – відзначив Карплюк.

Він додав, що будь-яка реформа – це насамперед злам старої системи, а вона, як усі знають, може протистояти. Мовляв, реформа містобудування в цьому сенсі – не виняток. "Було б дивно, якби стара система так просто віддала такий "ласий шматок". Але треба розуміти, що накопичені за багато років проблеми у сфері містобудування не можна усунути половинчастими рішеннями. Було вже багато прикладів позитивних змін: впровадження нових органів, нових процедур, але систему так і не вдалося зламати, а корупція просто трансформувалася і підлаштовувалася під нові умови. Зараз ми маємо можливість, завдяки прийняттю принципово нової моделі, пропонованої законопроєктом №5655, здійснити реальні зміни для ринку", – додав голова Інвестиційної ради Ірпеня.

На його думку, запропоновані в законопроєкті ключові принципи дадуть змогу нарешті наблизитися до прогресивних світових практик ведення бізнесу. Ринок працюватиме чесно і прозоро завдяки цифровізації документообігу, а підвищена кримінальна та адміністративна відповідальність для всіх учасників будівельного процесу, включаючи чиновників, забезпечить високу планку самоконтролю, оскільки прописані "круглі" суми штрафів, кошти від яких будуть надходити до місцевих бюджетів. Крім того, органи місцевого самоврядування отримають право контролювати забудови на своїх територіях й так зможуть запобігати появі ошуканих інвесторів, позбудуться недобудов, незаконних забудов та інших пережитків, які породила попередня система. "Все це, безумовно, позитивно вплине на суміжні галузі, "підштовхне" доступну іпотеку, покращить інвестиційний клімат", – зауважив СЕО Інвестгрупи Molodist та товариства "Відважних".

За його словами, головне, що отримає будівельний ринок, – це прозорі умови для його функціонування з мінімальним втручанням держави в процеси проєктування, отримання права на виконання будівельних робіт, прийняття будівель в експлуатацію. Водночас така дерегуляції покладає на учасників процесу додаткову відповідальність, тож проєкт нового закону збалансує права та обов'язки всіх сторін, дозволить працювати всім прозоро у визначений законом спосіб.