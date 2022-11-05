Українські воїни знищили буксир та 11 "шахідів" ворога: карта бойових дій на 5 листопада

Російські загарбники досі намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Однак, українські захисники гідно протистоять противнику. Наші воїни вправно відбивають атаки ворога та знищують особовий склад і техніку.

Яка ситуація на усіх напрямках фронту повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 5 листопада.

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Українські воїни відбили атаки ворога

За минулу добу, 4 листопада, наші захисники відбили атаки російських загарбників в районах 14 населених пунктів. Зокрема:

Білогорівка Луганської області;

Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка – Донецької області.

Тим часом окупанти продовжують зводити фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Бійці Путіна продовжують терор мирного населення

Загарбники вже традиційно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Військо Путіна атакує критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення.

Так, упродовж минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під прицілом ворога опинилися близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

Що відбувається на фронті

Зберігається загроза нових атак окупантів та застосування ударних безпілотників. Зокрема, і з території Білорусі. Тож не нехтуйте правилами безпеки та після сигналу повітряної тривоги спускайтеся в укриття.

Російські військові намагаються стримати наших захисників на окремих напрямках. Окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

На території Білорусі ворог доукомплектовує свої підрозділи відмобілізованими, що прибувають з Росії. Заходи бойової підготовки та злагодження триватимуть близько 2 – 3 тижнів.

На інших напрямках ворог обстрілював з різної зброї:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.

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Українські захисники завдають значних втрат ворогу

За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Окрім того, ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі Ольгівки. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

У Мелітополі зафіксували прибуття близько. У медичних підрозділах ворога не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка на Миколаївщині наші воїни знищили 6 паливозаправників загарбників. Також українські захисники атакували 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. А ще – 7 позицій засобів ППО противника.

До речі, наша авіація завдала 11 ударів по ворогу. Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник типу "Орлан-10", 11 дронів "Shahed-136" та 2 крилаті ракети "Калібр".

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління ворога,

7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів,

4 інших важливих військових об'єкти окупантів.

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