Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: карта бойових дій на 8 грудня

Окупанти завдали удару ракетою по позиціях наших захисників і населених пунктах, атакували 1579 дронами-камікадзе. Окрім того, здійснили 3542 артилерійських обстріли, з них 111 – з РСЗВ.

За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, 3 пункти управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська. Втім, успіху не мав.

На Куп'янському – окупанти атакували 9 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки й Зеленого Гаю.

На Лиманському – росіяни атакували 22 рази. Намагалися просунутися поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки й у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку – 7 атак на позиції наших захисників в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому – відбулися 7 бойових зіткнень біля Торецька, Диліївки та Неліпівки.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Покровському – українські військові зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труда та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 42 атаки поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.

На Времівському – ворог здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.

На Придніпровському – Сили оборони відбили 3 ворожих штурми.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Операція в Курській області триває. Минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Російська артилерія завдала 446 обстрілів по населених пунктах і позиціях наших військ.

Українські захисники завдають окупантам відчутних втрат в живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби агресор втратив 1460 бійців. Окрім того, наші воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.