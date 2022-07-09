Ворог намагався захопити Вуглегірську ТЕС, ЗСУ дали відсіч: карта бойових дій станом на 9 липня

Вже протягом 136 днів українські військові дають відсіч загарбникам. Найважчі бої відбуваються у Східній операційній зоні.

Актуальну інформацію станом на ранок 9 липня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Чи є зміни на північному кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік:

Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області,

населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П'ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.



Яка ситуація на Харківщині / Скриншот з Liveuamap

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог з артилерії стріляв поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

ворог з артилерії стріляв поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки. На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Він намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Він намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають. На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Окупанти завдали авіаудару неподалік Спірного.

Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.



Яка ситуація на Донбасі / Скриншот з Liveuamap

Що відбувається в інших регіонах

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати", – додали у Генштабі.



Карта бойових дій станом на 9 липня / Скриншот з Liveuamap

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