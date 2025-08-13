Російська армія не припиняє штурмувати на фронті. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворожі війська завдали 17 авіаційних ударів, скинули 28 керованих бомб, здійснили 281 обстріл, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби противник здійснив 3 наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 23 рази. Ворог намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські захисники минулої доби відбили 8 ворожих атак. Підрозділи противника намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак російських військ в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби наші воїни успішно зупинили 2 ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 6 наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань – Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, протягом минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи й не тільки.