Росіяни наступають на Донбасі, ЗСУ відбили 10 атак: карта бойових дій за 15 листопада

Українські військові продовжують стримувати російських окупантів на різних напрямках. Епіцентр запеклих боїв наразі на Донбасі.

Окупанти надалі намагаються утримати тимчасово захоплені території. Крім того, росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках.

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Окупанти наступають на 3 напрямках

Повідомляється, що загарбники продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Окупанти наступають на Донбасі: карта

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

Минулої доби російські військові здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам'янка та Томарине Херсонської області.

ЗСУ завдали 21 авіаудар по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

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