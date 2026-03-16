Нові прориви на Сумщині, плани на Оріхів і штурми Костянтинівки: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту не вщухають бої та ворожі обстріли з майже всього наявного арсеналу. Найбільше атак росіян зараз припадає на райони Покровська й Костянтинівки на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі. Водночас тривають бої в Сумській, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Після настання потепління на окремих ділянках ворог зменшив кількість штурмових дій, що, ймовірно, пов'язано з перегрупуваннями та підготовкою до нової наступальної кампанії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 9 по 15 березня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Варте уваги "Словʼянськ – наступна ціль": інтерв'ю з комбатом 30-ї ОМБр про плани росіян, найважчу зиму і проблему СЗЧ в армії

Динаміка бойових дій на фронті

Минулого тижня кількість ворожих атак на фронті щодня варіювалася від 128 до 167 на добу. При тому, майже щодня "найгарячіший напрямок" змінювався – найбільше атак подекуди припадало не на Покровський, а на Костянтинівський або Гуляйпільський напрямки. Сумарно саме на ці ділянки припало 49,5% усіх бойових зіткнень на фронті протягом минулого тижня, тобто фактично половина.

Ворог минулого тижня атакував позиції наших воїнів 1 013 разів. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 182 атаки;

Костянтинівський – 163 атаки;

Гуляйпільський – 156 атак;

Слов'янський – 71 атака;

Олександрівський – 45 атак;

Лиманський – 38 атак;

Куп'янський – 21 атака;

Харківський – 13 атак;

Оріхівський – 11 атак;

Сумський – 9 атак;

Краматорський – 7 атак;

Придніпровський – 5 атак.

Зараз основний пріоритет ворога – Донеччина та Запоріжжя. Зокрема ворог намагається не тільки завершити окупацію Гуляйполя, але й наступати на Оріхів.

Попри всі ворожі атаки, лінія фронту залишилася незмінною на Харківському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Що відбувається на Сумщині?

У прикордонні Сумської області тривають постійні обстріли та спроби росіян прорвати державний кордон. Так, минулого тижня ворог здійснив ще один прорив в районі села Безсалівка. Частина населеного пункту окупована.





Ситуація на прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Також ворожі війська просунулися поблизу Яблунівки на основному плацдармі на Сумщині.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Росіяни знову ціляться на Куп'янськ?

Куп'янськ наприкінці минулого року став одним із найбільших крахів росіян за останній час. Однак росіяни не втрачають надій на захоплення міста після двох невдалих спроб.

Минулого тижня росіяни просунулися біля села Піщане. Також збільшилася сіра зона в районі Петропавлівки. Росіяни також постійно намагаються прорвати нашу оборону в районі Глушківки, однак всі атаки там успіху ворогу не дають.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Луганщині

Уперше за довгий час російські війська мають просування на Луганщині на Лиманському напрямку. Ворогу вдалося просунутися поблизу села Макіївка в бік Греківки. Це єдині зміни на лінії зіткнення в районі Лимана та на напрямку протягом минулого тижня.





Ситуація на Луганщині / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в напрямку Слов'янська

Також тривають запеклі бої в напрямку міста Слов'янськ, яке є однією з головних цілей ворога на майбутню наступальну кампанію. Минулого тижня росіяни прорвалися в село Федорівка Друга і мали просування там.

В районі Сіверська російських просувань не зафіксовано, проте збільшилася сіра зона.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Битва за Костянтинівку набирає обертів

Костянтинівка – велика ціль ворога на Донеччині, яка має за собою ще більшу мету – після її захоплення розпочати наступ на Краматорськ.

Зараз ворог збільшує кількість атак в районі Костянтинівки й робить все для того, аби проникнути в місто. Минулого тижня російські війська просунулися в районах сіл Бересток і Ступочки по трасі Бахмут – Покровськ.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Покровська?

Райони так званого Добропільського виступу і міст Родинське, Покровськ та Мирноград попри ворожий тиск протягом минулого тижня залишилися без змін.

Водночас росіяни просунулися в районі села Удачне, що біля адмінмежі з Дніпропетровщиною.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також загарбники мали просування між селами Горіхове Донецької області й Дачне Дніпропетровської.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування на Олександрівському напрямку

Поки триває операція Сил оборони на Дніпропетровщині, ворог посилив атаки на іншому відтинку Олександрівського напрямку – на Донеччині.

Минулого тижня ворожі війська просунулися в районі села Товсте і Піддубне.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни ціляться на Оріхів?

На Гуляйпільському напрямку російські війська протягом минулого тижня мали просування південніше міста – в районі сіл Мирне та Дорожнянка.

Вочевидь зараз росіяни розраховують на повторення Гуляпійльського сценарію для Оріхова. Обидва ці міста тривалий час були форпостами української оборони, які з півдня неможливо було пройти. Однак стрімке просування росіян минулого року на Новопавлівському напрямку дозволило наступати на Гуляйполе зі сходу та перерізати логістику на півночі.

Зараз росіяни атакують в напрямку на захід, щоб так само підійти до Оріхова зі сходу. Зараз це місто залишається міцним форпостом української оборони й, ймовірно, стане однією з цілей нової російської кампанії цієї весни.





Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни не мали наміру закінчувати війну ще від початку переговорів, попри всі заяви з Вашингтона. Часткове скасування санкцій на російську нафту на тлі війни на Близькому Сході тільки мотивує Кремль продовжувати війну, на яку вона зараз заробляє додаткові гроші.

