Сили оборони звільнили Одрадне, росіяни просуваються в бік Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень
- Російські війська минулого тижня здійснили найбільшу кількість штурмів з початку весни, найбільше атак припало на Покровський, Гуляйпільський і Костянтинівський напрямки.
- Сили оборони України звільнили село Одрадне на Харківщині, росіяни мали просування біля Вовчанська, Слов'янська і Гуляйполя.
Ситуація на фронті залишається складною, проте Сили оборони України продовжують укріплювати свої позиції – темпи ворожих просувань суттєво сповільнюються, на деяких напрямках, попри великий тиск противника, результатів у нього немає.
Найскладнішою ситуація залишається в Донецькій області, де росіяни атакують в напрямках Лимана, Слов'янська, Костянтинівки, Білицького і Добропілля. Також росіяни намагаються просуватися в прикордонні Сумщини, на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині.
Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 11 по 17 травня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.
Динаміка бойових дій
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулого тижня російські війська здійснили 1 621 атаку на позиції Сил оборони України. Це найбільший показник цієї весни. Майже щодня росіяни здійснювали понад 200 атак по всій лінії фронту. За напрямками ситуація наступна:
- Покровський – 238 атак;
- Гуляйпільський – 174 атаки;
- Костянтинівський – 146 атак;
- Харківський – 85 атак;
- Лиманський – 66 атак;
- Сумський – 39 атак;
- Слов'янський – 23 атаки;
- Оріхівський – 22 атаки;
- Куп'янський – 15 атак;
- Придніпровський – 13 атак;
- Олександрівський – 7 атак;
- Краматорський – 6 атак.
Попри всі російські атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.
Звільнення Одрадного
129-та окрема важка механізована бригада повідомила про звільнення села Одрадне, що на півночі Харківщини неподалік російського кордону. Унаслідок операції вдалося повернути під контроль не лише саме село, але і прилеглі території. Сумарно мова йде про звільнення 22 квадратних кілометрів території.
Село Одрадне було в російській окупації з листопада 2025 року.
Ситуація в районі Одрадного / Карта DeepStateMAP
Проте ворог мав просування поблизу Вовчанська. Там противник закріпився у прикордонні в сірій зоні біля села Зибине.
Ситуація в районі Вовчанська / Карта DeepStateMAP
Просування росіян в районі Слов'янська і Краматорська
Минулого тижня район Слов'янська був найнестабільнішою ділянкою фронту. З напрямку окупованого Сіверська в бік Слов'янська ворог просунувся в районі сіл Закітне, Каленики та Різниківка.
Також ворог мав просування в районі траси Бахмут – Слов'янськ в районі сіл Привілля і Міньківка. І ще росіяни мали просування в селі Новомаркове.
Ситуація в районі Слов'янська і Краматорська / Карта DeepStateMAP
Просування ворога на Запоріжжі
У Запорізькій області російські війська продовжують посилено атакувати позиції Сил оборони в районі Гуляйполя – вони намагаються просуватися в бік Оріхова зі сходу та північного сходу.
Минулого тижня ворог просунувся південніше Гуляйполя в бік села Чарівне. Попри постійні атаки, це єдине просування, зафіксоване на цій ділянці протягом минулого тижня.
Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP
Наші воїни продовжують руйнувати ворожі плани