Росія просунулась на Запоріжжі та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW

Росія намагається прорвати українську оборону на багатьох напрямках фронту. Зокрема, російські війська нещодавно просунулися на Сіверському та Гуляйпільському напрямках.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті?

На Сумщині, за даними аналітиків, 6 січня російські війська атакувала на півночі області, зокрема поблизу Андріївки, Варачиного, Юнаківки та в напрямку Рясного. Втім, просування на цій ділянці не зафіксували.

Без змін залишилася ситуація і на півночі Харківщини. Ворог атакував в районі Вовчанська, Стариці, Лиману та прилеглих населених пунктів. Російські мілблогери стверджували, що українські військові контратакували, зокрема поблизу Стариці.

На Куп'янському напрямку та в районі Великого Бурлука російські війська також вели наступальні дії, але безрезультатно. Окупанти атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового та у напрямку Хатнього, а також поблизу Амбарного та Обухівки.

Крім того, бої точились на захід та північ від Куп'янська поблизу Дворічанського та Петро-Іванівки, в напрямку Кіндрашівки та Кутьківки; біля Одрадного, Петропавлівки, Курилівки та інших населених пунктів.

Аналогічна ситуація зберігається на Слов'янсько-Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках. Зокрема, атаки відбувались у напрямку Кучерів Яр, біля Шахового та Нового Шахового, Нового Донбасу.

Ситуація на фронті на 6 січня / Карти ISW

Також бої тривати в тому числі в межах Покровська, біля Гришиного, Родинського, Білицького, Сухецького, Затишку та Червоного Лиману.

Водночас аналітики зафіксували просування російської армії на Сіверському напрямку. Геолокаційні дані свідчать про рух противника на південь від Ямполя та на північний захід від Сіверська. Бої тривали й поблизу Діброви, Васюківки та Свято-Покровського.

Також підтверджено просування Росії на Гуляйпільському напрямку. Аналітики наводять дані, де Генштаб ЗСУ визнає присутність російських підрозділів на південь від Гуляйполя. У цьому районі тривали бої як поблизу самого міста, так і біля Добропілля, Варварівки, Зеленого, Прилук, Злагоди та Успенівки.

На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку російські війська вели обмежені наступи, але не змогли просунутись вперед.

Що нещодавно відбулось на фронті?