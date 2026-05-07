ЗСУ тримаються біля Покровська та мали успіхи на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Попри запропоноване Україною перемир'я російська армія продовжила атаки на фронті. Днями Сили оборони просунулись на Запоріжжі, а противник – на Сумщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 травня.

Яка ситуація на фронті?

За даними ISW, російські війська станом на 6 травня просунулись на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри свідчать, що українська армія контратакувала у цьому районі, а росіяни зайняли позиції поблизу Сопича та просунулись далі на захід від села.

Аналітики зафіксували спробу ворога просунутись на північ від Харкова. Тоді українські військові завдали ударів по російських позиціях біля Ветеринарного.

Зміни на фронті / Фото ISW

Бої не вщухали й на Куп'янському, Слов'янському на Костянтинівському напрямках. Українські оборонці контратакували, зокрема, у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Попри штурми просування росіян не фіксують.

За даними аналітиків, ЗСУ утримували позиції або просунулись в районі Покровська. Тоді як росіяни намагались наступати ще й біля Новопавлівки та Олександрівки.

На Гуляйпільському напрямку ISW зафіксував російські спроби інфільтрації на північ та північний захід від Гуляйполя. Однак українській армії вдалось просунутись на заході Запорізької області в районі Кам'янського (на південний схід від обласного центру).

На Херсонському напрямку тривали обмежені атаки противника і районі островів дельти Дніпра, але без просування вперед.

Ситуація на лінії боєзіткнення / Фото ISW

Україна запропонувала Росії режим припинення вогню з опівночі 6 травня, але вже на ранок того дня ворог порушив його 1 820 разів. Окупанти обстрілювали міста з авіації та дронами, а також атакували на ключових ділянках фронту.

Радник керівника Офісу Президента Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу пояснив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на удари Росії. А час до 9 травня ще є.

Ворог вдарив по Оріхівській стелі на Запоріжжі. Вона стала символом стійкості регіону і незламного бойового духу. Біля стели розміщувались прапори українських підрозділів.