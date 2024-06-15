Росіяни просунулися у Луганській та Донецькій областях, – DeepState

Російська армія продовжує мати частковий успіх на фронті. Ворогу вдалося просунутися у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вночі 15 червня.

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Де вдалося просунутися ворогу

За даними експертів, ворог просунувся біля одного селища в Луганській області, а також біля 2 населених пунктів у Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя,

– зазначили в DeepState.

Яка ситуація біля Білогорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Одрадного: дивіться на карті

Що відбувається біля Запоріжжя у Донецькій області: дивіться на карті

До слова, у минулому зведенні аналітики DeepState писали, що Сили Оборони України відкинули противника біля Котлярівки. Водночас ворогу вдалося просунутися біля Одрадного, Шевченко Першого та в Комарі.