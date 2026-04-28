Росія без успіхів тисне на фронті, поки ЗСУ контратакують: огляд фронту і карти ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ні українська, ні російська сторона не підтвердили свого просування на фронті 27 квітня. Все ж бої точились на кількох напрямках.

Про це йдеться у звіті ISW.

Що змінилось на фронті?

Аналітики повідомили, що на Сумщині російські війська атакувати на північ, північний та південний схід від самих Сум. Російське командування заявило, про нібито взяття Таратутиного, водночас ЗСУ контратакували біля нього.

Бої 27 квітня тривали на півночі Харківщини. У напрямку Бударки – Землянки окупанти намагались прорвати оборону мотоштурмом. Українські сили відбили їхні спроби та взяли одного військового в полон, передає ISW.

У напрямку Великого Бурлука наземну активність не зафіксували, а ось біля Борової Росія обмежено атакувала. Ворог не просунувся, адже Україна контратакувала.

Ситуація на фронті / Карти ISW

За даними аналітиків, окупанти інфільтрувались поблизу Слов'янська, що на Донеччині. Геолокаційні дані свідчать, що росіяни нібито підняли прапор у двох частинах Озерного. Місія інфільтрації відбулась й на Покровському напрямку, а українські бійці атакували їхні позиції біля Родинського.

Також російська армія без успіху атакувала у районах Костантинівка-Дружківка, Добропілля, Новопавлівки та Олександрівки.

Російська армія продовжує тиснути на Гуляйпільському напрямку, але не просунулась. Там Сили оборони здійснили обмежені контратаки. Схожа ситуація із ворожими атаками на Херсонщині.

Бої сторін на фронті / Карти ISW

Ситуація на фронті: останні новини

У Силах оборони Півдня розповіли, що російська армія посилює присутність на Херсонщині, зокрема в районах Скадовська та Озерного. Частину сил ворог перекидає з Курської області Росії. Ймовірно, окупанти готуються активізувати штурми в районі острівної зони Дніпра.

Кілзона на фронті зростає і вже сягає близько 10 – 20 кілометрів. Військові кажуть, що пересуватись там майже неможливо. Багато мін та дронів створюють ризики і труднощі навіть для техніки та НРК.