Росіяни намагаються інфільтруватися у низці міст на Сході України: огляд і карти фронту від ISW

Українська армія має успіхи в районі Костянтинівки у Донецькій області. Водночас армія ворога намагається інфільтруватися у низку прифронтових міст на Сході нашої держави.

Про це пише американський Інститут вивчення війни.

Що змінилося на фронті станом на 31 травня?

За даними ISW, ситуація на фронті залишається плюс-мінус стабільною на більшості напрямків. Серед змін аналітики відзначили:

Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, показують, що українські війська завдають удару по позиціях російських військ на північному заході Куп'янська після того, як, за оцінками Інституту вивчення війни, було проведено російську місію з інфільтрації.

Українські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 травня, свідчать, що українські війська просунулися в центральній частині Костянтинівки. Водночас російські війська намагаються інфільтруватися у місті.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 травня, свідчать, що українські війська просунулися в центральній частині Костянтинівки. Водночас російські війська намагаються інфільтруватися у місті. Росіяни також продовжують виконувати місії з інфільтрації на Покровському напрямку, що характеризуються високою втратою військ. Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що російські війська зосереджують свої невеликі групи інфільтрації на північно-західних та північно-східних флангах агломерації Покровськ – Мирноград. Український військовий заявив, що зазвичай лише одному або двом російським військовослужбовцям з групи з 10 диверсантів вдається вижити.

Ситуація на фронті станом на 31 травня 2026 року / Карти ISW

Також армія Росії нещодавно провела місію з інфільтрації на Гуляйпільському напрямку. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 30 травня, видно, як українські війська завдають удару по російських позиціях на північ від Воздвижівки (на північний захід від Гуляйполя).

Окрім того, окупанти провели місії з інфільтрації на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, показують, як українські війська завдають ударів по російських позиціях на південний захід від Чарівного (на схід від Оріхова) та на північ від Лугівського (на південний схід від Оріхова).

На решті ділянок просувань ворога зафіксовано не було.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW пояснювали, чому мобілізацію не допоможе Росії отримати перевагу на фронті. Завдяки ефективному використанню безпілотників українські захисники тепер нищать близько 1 – 1,5 тисячі військ окупантів за добу.