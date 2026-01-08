По два просування в росіян і ЗСУ: карта ISW на 8 січня

Росіяни в попередній день, 7 січня, не змогли просунутися на більшості напрямків на Донеччині. Але вони рухаються далі в Гуляйполі.

ISW

Де наступають росіяни на 8 січня?

Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області в північній частині Юнаківки (на північний схід від Сум) і Гуляйпільському – в північній частині Гуляйполя.

Ворог не зміг просунутися на Борівському напрямку, Слов'янсько-Лиманському, Сіверському, Костянтинівка – Дружківка, Добропільському, Покровському, Новопавлівському, Олександрівському, Херсонському, на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, та російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, 6 січня вказали, що українські сили, ймовірно, звільнили Нову Кругляківку (на північний схід від Борової) – територію, яку російські джерела раніше заявляли під контролем Росії,

– уточнили аналітики.

Карти ISW на 8 січня

Важливо! Російські війська активізували наступальні операції на Слов'янському напрямку з боку Серебрянського лісу (на північний схід від Сіверська) та з районів поблизу Дронівки (на північний захід від Сіверська).

Українські війська нещодавно незначно просунулися на таких напрямках: півночі Харківської області у західній частині Вовчанських хуторів (на північний схід від Харкова) та на Куп'янському напрямку.

ISW оцінює, що російські сили, що діють у східному Куп'янську, підтримують зв'язок з російськими диверсантами, які діють на північній околиці Куп'янська. ISW не вважає, що ця зміна контролю над місцевістю відбулася протягом попередніх 24 годин, і продовжує оцінювати, що російські сили, які раніше проникли до Куп'янська, все ще діють у місті,

– йдеться в огляді.

А що по втратах Росії?

Важливо, що в Інституті вивчення війни зазначили: ворог не може і відшкодувати втрати, яких зазнав в Україні, і одночасно нарощувати свої стратегічні резерви. У 2025 році росіяни планували створити 17 маневрених дивізій, а вдалося тільки 4.