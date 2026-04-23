ЗСУ, можливо, звільнили Андріївку на Сумщині: карти ISW на 23 квітня

Інститут вивчення війни (ISW) виклав огляд подій на фронті за попередній день, 22 квітня. На більшості напрямків дуже гаряче, до того ж наступають не тільки росіяни, але й ЗСУ.

На ранок 23 квітня було тихо тільки в напрямку Великого Бурлука. Про це повідомили в ISW.

Де просуваються росіяни та ЗСУ сьогодні?

Сили оборони нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 квітня, показують, що українські війська утримують позиції на півночі Андріївки (на північ від міста Суми), що свідчить про те, що українські війська, імовірно, звільнили Андріївку,

– ідеться в матеріалі.

Також росіяни "почали замінювати деякі підрозділи російських повітряно-десантних військ (ВДВ) на півночі Сумської області після того, як з'явилася інформація про те, що російські війська планують передислокувати підрозділи ВДВ із Сумської області на Херсонський напрямок".

Карти ISW на 23 квітня

Росіяни нещодавно просунулися на півночі Харківської області та продовжили атаки на північний схід від Харкова 22 квітня. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 квітня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся на півночі та півдні Вовчанська (на північний схід від Харкова).

А от у напрямку Великого Бурлука не було наземної активності жодної зі сторін.

22 квітня російські війська провели місію з інфільтрації та продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони не просунулися, а українські війська перейшли в контратаку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 квітня, показують, що російські війська діють на півночі Куп'янська, що, за оцінками ISW, було місією з інфільтрації.

22 квітня російські війська провели наступальні операції, а українські війська контратакували на напрямку Слов'янськ – Лиман.

Того ж дня росіяни перейшли від інфільтрації невеликими групами пішої мобільної піхоти до легких моторизованих штурмів у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка на тлі продовження наступальних операцій.

На Покровському напрямку відносно високий темп наземних наступів Росії порівняно з іншими ділянками лінії фронту.

22 квітня російські війська здійснили наземні наступи на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, але не просунулися.

22 квітня російські війська продовжили місії з інфільтрації на північний захід та південний захід від Гуляйполя та використовують термобаричну артилерію на південний схід від Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 квітня, показують російського солдата, який діє на захід від Оленокостянтинівки (на північний захід від Гуляйполя) під час того, що ISW оцінює як місію з інфільтрації,

– ідеться в огляді.

22 квітня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області в районі на північний захід від Оріхова, але не просунулися. Те саме було на Херсонському напрямку, зокрема у напрямку островів у дельті Дніпра.

